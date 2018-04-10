博鰲論壇開幕致辭 習近平強調持續深化改革開放

2018年04月10日 10:07 中時電子報 喻華德 、 楊幼蘭

博鰲亞洲論壇2018年年會4月10日在海南省博鰲開幕。（新華社）

中國大陸國家主席習近平在博鰲亞洲論壇2018年會開幕式，發表主旨演講。習近平說，博鰲論壇成立以來立足亞洲、面向國際，在促進各方合作、經濟全球化、推動建立人類命運共同體等方面建言獻策，提出方案，作出積極貢獻。

據法新社報導，習近平誓言，將採取新措施，開展新階段，進一步開放中國經濟。他並表示，中方尋求的不是貿易順差。

習近平說，北京將採取措施，讓汽車投資自由化，今年降低汽車關稅，並保護智慧財產權。

而這些都是高居美國要求清單上的主要項目。

習近平提到， 2018年是中國大陸改革開放40周年，也是他身處的海南建省辦特區30周年，海南是應改革開放而生、應改革開放而興，改革開放以來海南從較封閉的島嶼，發展成為中國最開放、具活力的地區之一，經濟社會發展取得巨大成就。

他表示：「一滴水可以反映出太陽的光輝，一個地區可以體現一個國家的風貌。」海南省是中國改革開放的重要歷史見證，1978年鄧小平以三中全會開啟改革開放。從從農村到城市，從試點到推廣，從經濟體制深刻化改革，40年深化改革砥礪奮進春風化雨，中國人民用雙寫下壯麗史詩，極大解放生產了中國社會主義生產力。

中國大陸為全球第二大經濟體、第一大貨物貿易國、第一大外匯儲備國。自改革開放以來，共有7億人口脫貧，佔全球減貧人口70%以上。連續多年對世界經濟成長率貢獻超過30%，改革開放是中國大陸的第二次革命，不僅深刻影響中國大陸，更深刻影響世界。中國改革開放必然成功，也一定成功。

習近平說，一帶一路獲得越來越多國家和人民的認同，並寫入聯合國重要文件，希望各國人民同心協力攜手前行。中國大陸的改革與開放必然會成功，而冷戰心態與零和思維和孤立主義都將碰壁。

(中時電子報)