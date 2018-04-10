殺警夜店丟信號彈 竹聯幫分子凌晨到案

2018年04月10日 10:11 中時 胡欣男

嫌犯在夜店舞池丟擲引燃信號彈，頓時火光四射、煙霧瀰漫。（胡欣男翻攝）

北市警信義分局昨（9）日凌晨1時42分許，獲報松壽路夜店有客人於舞池內疑似丟擲點燃信號彈，員警趕赴現場了解，發現係在場的22歲陳男與他人口角糾紛、推擠，遭不詳犯嫌等人在舞池丟信號彈示威。警方調閱監視器，掌握竹聯幫平堂的21歲吳嫌及在場人38歲羅男身分，循線通知兩人於10日凌晨到案說明，警詢後依公共危險罪嫌將吳嫌函送北檢偵辦。

員警深入調查得知，羅男因外籍友人邀約前往松壽路夜店飲酒，遂帶同吳嫌及另名不詳姓名男子等3人一同赴約，進入夜店後與友人寒暄招呼之際，因在舞池內阻擋他人動線，引發陳男等人不悅發生口角、推擠，吳嫌見自己與友人勢單力薄，情急之下竟將隨身攜帶船釣使用之信號彈拿出點燃，欲達示威之效果，詎料巨大聲光引發店內客人虛驚一場紛紛走避，夜店工作人員迅速將信號彈熄滅，現場無人傷亡，吳嫌等人遂離去。

警方獲報後立即擴大調閱監視器畫面及過濾進場客人證件資料，確認在場之羅男及吳嫌身分後，循線通知其等到案說明。

警詢時吳嫌坦承犯行，全案除依公共危險罪將吳嫌函送臺灣臺北地方檢察署偵辦外，另函請消防單位參處，並告誡店家對於發生是類事件時，應迅速疏散在場客人並即時通報警、消前往處理。

被扔擲信號彈的夜店是4年前引發殺警案的夜店，如今改名為elektro。信義警分局表示，不容幫派分子在夜店滋事，後續將規劃提高執行臨檢勤務強度，並將該夜店列為臨檢重點目標，以維治安平穩。

(中時)