影》打不死的超人！摔角狂熱主賽被噓爆「爛透了」

2018年04月10日 10:57 中時電子報 盧品青

一年一度、長達6小時的「摔角狂熱」大賽於9日落幕，美國紐奧良現場湧入78133人，女子選手龍達魯西(Ronda Rousey)初登台驚豔全場，送葬者(Undertaker)、布萊恩(Daniel Bryan)回歸讓觀眾瘋狂。然而主賽事萊斯納(Brock Lesnar)與瑞恩斯(Roman Reigns)的總冠軍戰卻被觀眾噓爆了！

觀眾不滿的原因是「大狗」瑞恩斯表現過於神勇，他即使受了很多傷也像沒事一樣。憤怒的「野獸」萊斯納用肘擊敲破了瑞恩斯的腦袋，依然無法壓制瑞恩斯，還被瑞恩斯撞得七葷八素。自從80年代的「終極戰士」(Ultimate Warrior)以來，WWE聯盟罕有如此勇猛的選手。

觀眾不斷大喊「有夠難看」(This is awful)，其實比賽不算太差，只是過於誇大了瑞恩斯的武勇。最後萊斯納苦戰獲勝，保住冠軍腰帶，稍微平息觀眾的怒火。

GAME OVER, STEPH



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You called down the thunder, now you've got it.



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「最惡女子」龍達魯西的首戰沒有令人失望，被評為當日的最佳比賽。她還一度違反男女雙打規則，與男子傳奇選手Triple H一對一較量，最後也不意外摘下她的首勝。

原本以為退休的送葬者忽然登場， 並擊敗措手不及的席納(John Cena)，比賽雖然很短觀眾卻很高興。因頸傷導致生涯差點報銷的「Yes Man」布萊恩亦高調回歸，他光是走上擂台就讓現場嗨得不得了。

SPEAR SO DEADLY EVEN GOLDBERG IS SHOOK pic.twitter.com/YO8FAWXJtD — WrestlinGifs (@WrestlinGifs) 2018年4月8日

最受矚目的日籍選手「藝術家」中邑真輔與「明日女皇」明日華皆挑戰冠軍失利。中邑真輔賽後偷襲對手AJ Styles的胯下並不斷毆打他，但是觀眾非常喜歡中邑真輔，他即使表現得像個混蛋也沒有招來噓聲。明日華爆冷輸給「女王」夏洛特(Charlotte)，終止了她加盟WWE以來的不敗神話，觀眾都顯得十分錯愕。

主打「身材歧視」的女子冠軍戰，衛冕者布莉絲(Alexa Bliss)以女神的打扮出場，迎戰體重超出她一倍的娜亞潔克絲(Nia Jax)。體重僅46公斤的布莉絲使用插眼攻擊和下流手段，仍然很快就被109公斤的潔克絲收拾掉。潔克絲奪冠之後鼓勵青少年男女要抬頭挺胸，絕不要因身材而自卑。

(中時電子報)

潔克絲舉起女子冠軍布莉絲。(摘自WWE推特)