教部查管中閔 內政部長葉俊榮被爆是浙大兼職教授

2018年04月10日 10:16 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

教育部質疑台大校長當選人管中閔，到中國大陸兼職，涉及違法。但國民黨籍、擬參選北市議員的游淑慧在踢爆，內政部長葉俊榮在浙江大學列名「兼職教師」。

游淑慧今在臉書發文，貼出截圖，指葉俊榮在浙江大學光華法學院「師資隊伍」的網頁中，名列「兼職教師」。

議員擬參選人游淑慧，今在臉書貼出截圖，指內政部長葉俊榮在大陸大學兼課。(翻攝游淑慧臉書)

內政部長葉俊榮在浙江大學光華法學院「師資隊伍」的網頁中，列入「兼職教師」。(翻攝浙江大學網頁)

浙江大學光華法學院「師資隊伍」的網頁中，葉俊榮被列入「兼職教師」。(翻攝浙江大學網頁)

以下為游淑慧臉書全文：

咦！咦！

這是我們的內政部長-#葉俊榮 嗎？

隱匿不報？栽贓嫁禍？

一、快召開「跨部會諮詢專案小組」，認定「葉俊榮」赴陸相關事宜。

二、快請「葉俊榮」在國內曾經任職服務的機關學校提出事實說明與認定，以確認他赴陸學術交流的性質。

三、全面清查執政黨所有部會首長赴陸狀況。

#同一個天空_不同的標準？

俊榮部長，要不要趕快澄清這不是你？

或去讓浙江大學下架網頁、湮滅⋯

這位「葉俊榮」教授過去在浙大正式是開課喔！每週兩次八堂課。

光華法學院「師資隊伍」的網頁中，名列「兼職教師」，並介紹他是「台灣大學法學院教授、博士生導師」。

(中時電子報)