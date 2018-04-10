財神聖誕 近千面金牌免費贈有緣人

2018年04月10日 12:00 中時電子報 綜合報導

一年一度財神文化祭

農曆三月十五日是財神爺 趙公明的聖誕，位於台中市北屯區的台中廣天宮 財神開基祖廟將於當日早上九點舉辦財神文化祭與民眾一同迎中財神，現場有財神爺特賜的財神好運酒與現場民眾結緣，沾一口財神爺開壇演化的酒，就能將酒氣化財氣，今年更特別加碼，接完財氣後，廟方準備了近千面財神令牌，可進入設於廟內的領旨殿，免費祈求財神爺特賜的財神令牌，許多信眾深怕排不到表示前一晚上就要來排隊等著領取。

財神令牌一共有四種樣式（圖片來源：官方臉書）

台中廣天宮 財神廟執事人員表示，財神令牌是由青銅鑄造十分有份量，令牌的意義在於古代的兵符，見令如見皇帝親臨，而財神爺特賜的財神令牌，就有如財神爺親臨，各路神仙也必須賜財給持有之人。令牌的種類分為四種，有平安令、健康令、發財令，還有三種同時都有的牌王金輪令，每一面令牌將護佑持有者一整年，除了可以當護身符外，也相當具有收藏價值。

財神好運酒開壇演化（圖片來源：官方臉書）

在法師念誦疏文為眾生祈福後，隨即展開重頭戲，請財神爺開壇演化將酒氣化財氣、財氣永藏酒，可見法師手持財神爺的九節金鞭，將一大甕的財神好運酒加持，隨即便將此甕酒打開與現場民眾結緣，一人一小杯來接財運與財氣，執事人員表示不能喝酒的人也可以用聞的，將酒香吸進去，也能接財運與財氣，附近居民也表示去年現場排隊民眾長達三公里之遠，十分熱鬧，想要接財運與財氣的民眾要早一點來排隊。

信徒虔誠祈求財運（圖片來源：官方臉書）

全民瘋財神令牌

財神廟執事人員表示這近千面財神令牌是特別請財神爺加持過的，上方除了有全世界最老的財神爺肖象外，還有今年狗年的造型相當精緻，財神聖誕前一個月就有信徒不斷詢問如何取得財神令牌，今年開放在財神聖誕前一晚上就可以提早排隊，希望現場民眾要守秩序，農曆三月十五也就是國曆的四月三十日早上九點將準時開放祈求。

財神聖誕活動流程（圖片來源：官方臉書）

台中廣天宮 財神開基祖廟

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

聯絡電話：04-22434146

(中時電子報)