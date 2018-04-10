看衰陳歐珀 陳金德籲游錫堃返鄉參選宜蘭縣長

2018年04月10日 11:36 中時 胡健森

宜蘭代理縣長陳金德10日表示，以目前宜蘭縣的政治氛圍，如果前行政院長游錫堃願意承擔起責任，點頭回到故鄉參選宜蘭縣長，這將是「萬幸」、「是非常好的一件事情」，他「愷切呼籲」游錫堃應該要慎重考慮此事。

民進黨中執會雖然已經在3月14日提名立委陳歐珀為年底宜蘭縣長選舉參選人，但陳歐珀的黨內整合之旅卻屢屢受挫，原擬接受徵召參選的代理縣長陳金德10日更直接表示，民進黨將推蘇貞昌為新北市長參選人，民間則隨即浮出「敦請游錫堃回宜蘭參選」的聲音，一旦游肯點頭擔下任務，這對宜蘭縣來講是「非常好的事情」，也可以解決目前民進黨在宜蘭縣的困境，可以避免未來宜蘭縣政陷入黑暗。

陳金德表示，宜蘭縣目前的氛圍，不只民進黨內部，更多人關心及擔憂宜蘭未來發展很恐將遇上困境，如果游錫堃肯點頭，這將是「萬幸」，他個人不僅會支持，更強烈呼籲，游錫堃能慎重考慮返鄉選舉的聲音。

黨中央已經提名陳歐珀，如果又改推游錫堃參選，是否與黨的制度相牴觸？對此陳金德強調，就大局而言，宜蘭縣的未來發展必需要擺在首位，其次是民進黨要延續優良的執政政績，第三才是政黨制度，如果為了滿足第三點而犧牲了第一點及第二點，那麼這個制度也是「假的」，要達成前兩個目標，犧牲政黨制度則是不得已的選擇。也因此他要愷切呼籲游錫堃慎重考慮回鄉參選年底宜蘭縣長。

(中時)