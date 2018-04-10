國民黨嘉義縣長登記首日無人領表 吳育仁喊準備好了

前國民黨籍立委吳育仁（右三）經過連日基層走訪，今10日上午發表聲明，指如有人前往領表登記，他就比照辦理，以便進入初選程序。（呂妍庭翻攝）

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中時

國民黨嘉義縣黨部9日、10日兩天開放縣長人選領表登記，昨首日無人領表登記，至今唯一透露有參選意願的前黨籍立委吳育仁再次發表聲明，強調「我準備好了」，指如今日有黨員同志前往登記，他就同步登記，以便進入初選程序，如無人登記，他也不會前往，靜待黨中央決定徵召人選。

國民黨縣黨部3日辦理嘉義縣長提名初選登記公告，正式啟動年底五合一黨內選舉作業，昨天和今天受理領表登記作業，截至目前為止，仍未有人前往領表登記，縣黨部透露，目前還未接獲消息或詢問電話，究竟下午4點截止前會不會出現有志之士？黨部也說不準，只能靜候佳音。

今上午吳育仁突發表聲明，指有關嘉義縣長初選登記相關資料，他早已備妥，隨時可動身前往縣黨部辦理領表登記，強調他已表達強烈參選意願，但必需兼顧家庭照顧因素，但身為黨員，為黨出戰責無旁貸，經近日走訪基層，聽取多方聲音後，他決定如有人前往登記，他也比照辦理，如無人登記，就由黨中央決定徵召人選。

吳育仁指黨部辦理縣長初選登記，是避免有遺珠之憾，但他從地方反應和回饋觀察，「不會有人去領表登記」，畢竟黨有一套遊戲規則，所以只要有人登記，他一定登記，以便進入初選程序，走民調決定最後人選，但若無人領表登記，就不需要，靜待中央決定徵召人選，強調國民黨必須喚起公民力量，贏得勝利。

(中時)

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