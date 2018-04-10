憂鬱男直播想尋短 警消「與神同行」破門救人

2018年04月10日 10:58 中時 盧金足

警消破門而入時，房中已瀰漫濃濃燒炭味。（盧金足翻攝）

手機軟體直播功能便利，廣受民眾使用，家住台中市的一名林姓男子，在與阿姨以手機直播閒話家常時，不經意透露輕生念頭，阿姨擔心林男想不開，機警報案讓FaceTime視訊直播功能意外成為救人工具。

警方接獲通知火速前往現場，抵達時該樓層空氣瀰漫濃濃燒炭味，馳援刻不容緩，警消研判新式大樓配置防火防盜密碼門鎖，若請鎖匠來開門恐緩不濟急，與死神搶時間，乾脆直接破門將奄奄一息的林男送往中港澄清醫院救治，宛如韓國電影《與神同行》警消協力搶救陷入危難的寶貴生命。

台中市警第六分局永福所巡佐陳天財、警員樊家懿接獲林男阿姨報案後，先請管理中心查出林男居住正確樓層，立即與消防救護人員前往搶救，警消到場研判，新式大樓配置防火防盜密碼門鎖，擔心等不及鎖匠前來開鎖，為把握黃金搶救時間直接破門送醫，順利將林男從鬼門關前救回。

警方調查，38歲的林男疑與前女友感情問題想不開，與阿姨直播通話間不經意的透露輕生念頭後便關閉直播，電話掛斷便無法聯繫到林男，因此心急報警協助。

警方到達後當地里長及大樓主委也前來關心，火速破門進行搶救，將林男送醫急救恢復意識，林男家屬也再三對警消表達感謝之意。

警方提醒，心情想不開時，想走絕路，多想兩分鐘，世界可以不同，可以撥打生命線1995專線0800-788-995，自殺防治中心24小時免費服務。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)