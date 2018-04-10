婚外情未遂！輕判性騷擾法官引風暴 司法院開鍘了

2018年04月10日 10:45 中時 林偉信

司法院祕書長呂太郎。(林偉信攝)

陳鴻斌法官性騷擾在婦女節當天獲翻案輕判後，承審的職務法庭法官陳志祥事後頻上媒體辯稱陳鴻斌是婚外情未遂、而非性騷擾，爭議言論引來批判，司法院列為「0308專案」進行調查，10日公布調查結果，認定陳志祥法官遲交判決書且不當發言，將他送交法官評鑑。

司法院也對「0308專案」進行檢討，未來法官對於具體個案得否在媒體說明評論為司法外的陳述，在如何條件下允為媒體適時及適當發言，避免傷害司法形象及人民對司法的信賴，將訂立相關法官媒體發言準則，法官也須在宣判當日交判決書。

北高行政法院法官陳鴻斌因強吻、性騷擾法官助理，2016年遭職務法庭懲戒，判決免除法官職務，但陳向職務法庭提再審後，職務法庭以陳的行為輕微、已有悔意，改判不需免除職務，只需罰薪1年，3月8日婦女節當天判決出爐，引發各界譁然，監察院也提起再審。

承審的職務法庭法官、基隆地院審判長陳志祥對外聲稱判決沒有問題，因為陳鴻斌只是試圖發展婚外情，從證據看2人是「兩情相悅」依罪刑相當原則，不須免除陳的法官職務，畢竟「法官也是人會犯錯」，陳志祥後來也遭法官協會送交法官評鑑。

案件引發爭議，蔡英文總統在臉書發言，希望社會用更大同理心， 理解受害者處境，白玫瑰社會關懷協會號召群眾到司法院陳情抗議，司法院為此作成補救方案，包括引進非法官人士加入職務法庭等，院長許宗力更帶頭上性平課，要求法官們都必須強制上課。

(中時)