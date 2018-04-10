美點頭售台潛艇技術組件 專家：純屬交易

2018年04月10日 10:53 中時電子報 楊幼蘭

雖然華府已點頭同意，讓美國國防承包商提供台灣所需的技術及零組件，以打造潛艦，但分析家認為，應該把這視為單純的貿易，而不是軍事支持。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，中國文化大學政治學系教授王崑義說，川普的亞太政策是鼓勵亞洲盟友加強國防能力，並向美國採購武器。他指出，只要這能讓美國多賺錢，核發行銷許可就是正確的行動。

在看似表態支持總統蔡英文的行動中，美國國務院上周核發行銷許可，讓武器供應商能對台銷售。

然而，分析家認為，沒有尖端技術，精密的槍砲系統，還有測試與整合硬體及武器系統的專業，台灣想要打造8艘潛艦的希望岌岌可危。

此外，王崑義也指出，核發行銷許可是一回事，真正軍售台灣又是一回事。美國核發行銷許可，意味著台北必須面對國防承包商，自己承擔軍購的風險。而華府同意軍售台灣，則意味美國起碼得做某種保證，確保出售的軍備管用。

例如，多年前台灣自製戰機時，美國不僅提供必要的技術，還派了數以百計技術人員來協助組裝並測試飛機，一直到量產為止。

不過，政治大學國際關係研究中心合聘研究員丁樹範指出，華府會不會真的轉移尖端技術和精密武器系統，目前仍有待觀察，因為其中有些技術與武器根本就沒打算出口。

他指出，以往美國轉移給台灣的，只限於防禦性軍備技術，而不是尖端精密技術。此外，台灣還需要經驗豐富，技術高超的技術人員組合潛艦與武器系統。也因此，美國核准行銷行銷許可，遠遠不能證明台灣很快就能研發出潛艦隊。

(中時電子報)