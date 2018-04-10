東石漁人碼頭 「23‧5」小型瞭望台即將完工

2018年04月10日 11:01 中時 張伊珊

泥水師傅認真工作，來回把水泥磁石鋪到廣場邊緣，一點都不馬虎，做到盡善盡美。（張伊珊攝）

換上新妝的嘉義縣東石鄉漁人碼頭，繽紛馬卡龍色系的蚵殼屋，讓人彷彿置身南歐希臘，成了最新熱門的打卡景點。蚵殼屋旁的夕陽水塔，則以藍白色彩繪成「23‧5」小型瞭望台，預計近期即可完工，未來將結合婚紗業者，作為結婚儀式或婚紗拍攝場景。

頂著烈日揮灑汗水，這群年約5、60歲的工班師傅，蹲跪在「23‧5」前方廣場，手眼腳並用，一次又一次來回把水泥磁石鋪平在地，要趕在這周前完工，好讓「23‧5」能正式迎接遊客到來。

但在嘉縣海區一帶承包工程的陳老闆說，近年來，泥水建築師傅「越來越難請」、他也只好自己親身參與。他指出，年輕人不願意做勞力技術工是主因，加上這種體力活若天天做，年紀稍長的師傅，身體恐怕負荷不來，於是這行業也漸漸發展出，類似務農人家在農忙時期的「交工」現象，哪個人標到工程案，大家就一起去賺錢，也互相聯絡感情。

「我自小不甲意念書，只好去學功夫」。入行已30年的莊師傅，是東石在地人，從學徒做起，儘管學歷不高，但他靠著一技之長，養活全家人，現在也已經當阿公了。不過他還不想那麼早退休，於是跟著發包工程，全台跑透透也到處去玩，「甭做，身體卡不壞」。

嘉縣府去年委由緻圓公司經營東石漁人碼頭，目前已大致完成園區內的基礎修繕、外觀美化與招商，增加其主題性與豐富度，吸引遊客駐足停留。經理馮承森表示，除舉辦例行性的海之夏祭活動外，後續將與在地養蚵產業結合，辦理鮮蚵美食節活動，讓遊客深入體驗海邊風情與文化。

(中時)