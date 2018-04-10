外媒關注博鰲論壇 「一帶一路」利益加大

2018年04月10日 11:00 中時電子報 喻華德

據《環球時報》今日報導，正在海南博鰲舉行的博鰲亞洲論壇2018年年會，吸引了來自世界各地的2,000多位來賓與會，也讓世界看到了「博鰲時刻」。商務部研究院國際市場研究所副所長白明9日對《環球時報》表示，今年博鰲亞洲論壇年會有四個板塊—「全球化與『一帶一路』」、「開放的亞洲」、「創新」、「改革再出發」，其中中國大陸大陸在改革開放40年之際的新計畫以及「一帶一路」倡議的全球影響最受矚目。

新興經濟體增速高

亞洲經濟體備受全球關注，香港《南華早報》稱，長期以來，博鰲亞洲論壇被拿來和達沃斯論壇比較（編按：世界經濟論壇（WEF）2018年年會，於1月在瑞士滑雪勝地達沃斯舉行），但鑒於亞洲是全球經濟引擎和成長動力，而且每年各地的重要決策者都聚集在博鰲，因為博鰲亞洲論壇似乎有更大影響力。

博鰲論壇8日發佈《新興經濟體發展2018年度報告》等多份報告。據新加坡《聯合早報》9日報導，博鰲發佈的報告認為，新興經濟體和已開發經濟體的成長均有加速，但近幾年新興經濟體增速明顯高於已開發經濟體，對世界經濟加速回暖的拉動作用更加顯著。

中國大陸人民銀行前行長戴相龍9日在博鰲亞洲論壇上表示，過去20年，亞洲經濟年均成長6.8%，今後20年甚至到本世紀中葉亞洲還會是世界經濟成長最快的地區。其中很重要的原因是中國大陸大陸經濟的前進發展，印度成長的加速，中日韓合作會加強，以及「一帶一路」給亞洲帶來新的機遇。

「一帶一路」紅利擴大

「德國之聲」稱，中國大陸的「一帶一路」全球貿易政策和基礎建設投資是本屆博鰲亞洲論壇討論的重點之一。《印度時報》9日報導稱，博鰲論壇發佈的有關報告顯示，「一帶一路」倡議為亞洲的經濟合作注入新活力，並且幫助亞洲大陸重塑國際關係。目前，作為「一帶一路」倡議的旗艦專案，中國大陸大陸和巴基斯坦的中巴經濟走廊已經擴展到阿富汗。香港媒體稱，「一帶一路」倡議的紅利去年開始顯現，沿線國家收獲實在的「十大紅利」，包括更多工作職缺和更高收入等。

中國大陸人民大學國際貨幣研究所研究員曲強9日對《環球時報》表示，對中國大陸大陸而言，將進一步借助博鰲亞洲論壇的平臺，在「一帶一路」的框架下，積極拓展與東盟和其它亞洲國家之間既有的合作。亞洲各國在未來一段時期內，將是中國大陸大陸在經濟領域最重要的合作夥伴之一。此外，中國大陸的兩次可以與各國積極開展「產能合作、貿易合作與金融合作」，形成合力共同彌補美國日益保守給全球治理和經濟帶來的真空。

外界期待中國大陸大陸新政策

《日本經濟新聞》稱，今年是中國大陸具有里程碑意義的改革開放40周年，中國大陸領導人今年參加博鰲亞洲論壇，國際關注中國大陸的改革如何從博鰲再出發。有聲音期待涉及證券和保險等金融領域的對外開放。

白明表示，中國大陸下一階段的開放很可能超越金融行業，是全方位的，比如鼓勵外商投資「高階製造業」等行業，歡迎外國企業參與「中國製造2025」;加強服務業開放，如養老、醫療等。本月初，大陸國務院正式指示，向海南省下放部分進口醫療器械的審核權。

曲強預測，在本次的博鰲亞洲論壇上，中國大陸將傳達「更加開放」與「積極走出去」的雙重信號。貿易將作為先導領域先行，與此同時帶動「人民幣國際化」，尤其是從使用習慣和接受程度較大的亞洲和東盟地區開始，進一步擴大人民幣的使用，並全方位、有序推進金融開放。

《聯合早報》稱，中國大陸比以往任何時候都渴望融入國際體系，也比任何時候都更需要實質性的開放措施。外界希望看到的措施，包括進一步開放商品和服務市場，放寬外資進入中國大陸准入條例等。

(中時電子報)