拜月老供品金紙不見了 網友回覆超安慰！

台北市迪化街霞海城隍廟的月老靈驗，遠近馳名。（報系資料照 張立勳攝）

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中時電子報

位於台北市迪化街的霞海城隍廟，以月下老人超靈驗聞名，終年香火鼎盛。一名網友分享自己的「心痛」經驗，表示點香參拜不到10分鐘，供品與金紙就不翼而飛！不過網友卻紛紛恭喜她，表示這樣的情況代表：月下老人已受理！

網友小J在《爆怨公社》發文表示，「興高采烈的帶著白色戀人餅乾，去台北霞海城隍廟敬拜月下老人。買好金紙放好供品，點香參拜完才不到10分鐘時間...供品白色戀人餅乾和金紙竟然不翼而飛... 天阿~~現在都要站在供品旁邊顧就是了!!!」。

不過網友卻紛紛恭喜說「要脫魯了」、「月老顯靈了」、「月老表示：已受理」。更有網友說「是你的桃花拿去吃了」。

台北霞海城隍廟，位於台北市大同區迪化街上，是台北市的直轄市定古蹟，該廟面積約只有46坪大，並不寬敞，卻人氣鼎盛，就是因為這裡的月老超級靈驗！至於如何拜月老？霞海城隍廟官網介紹：

1.在金紙鋪準備金紙和香

2.‧到廟內辦事處櫃檯準備貢品。（鉛錢、紅絲線、喜糖）只有第一次拜月老才需要，金紙寄放櫃檯。

3.到廟埕的點香處點香，三柱香要完全點燃。

4.面向天公爐前拜天公。向天公簡單的自我介紹；默念名字、年齡、地址；請天公保佑事事平安順利，然後持香做三拜禮。

5.到櫃檯領貢品，接著面對正殿的城隍爺、月下老人及眾神，同樣的簡單自我介紹，默念姓名地址、年齡以及喜歡對象的類型如：富裕、英俊、健康、聰明、能力強…等等。並向月老祈求早日如願，姻緣有成。爾後如果結婚，記得拿喜餅來答謝。

(中時電子報)

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