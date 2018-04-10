去留問題吵翻天 全台最後一尊警局蔣公銅像 連夜撤除

2018年04月10日 11:24 中時 張穎齊

基隆市警局的蔣公銅像，是全台最後1尊位在警局的蔣公銅像，今（10）日凌晨0時開始撤除，並於上午8時40分搬遷至桃園兩蔣文化園區。（張穎齊攝）

基隆市警局的蔣公銅像，是全台最後1尊位在警局的蔣公銅像，今（10）日凌晨0時開始撤除，並於上午8時40分搬遷至桃園兩蔣文化園區。（張穎齊翻攝）

基隆市警局的蔣公銅像，是全台最後1尊位在警局的蔣公銅像，今（10）日凌晨0時開始撤除，並於上午8時40分「移駕」至桃園兩蔣文化園區。

蔣公銅像去留問題吵翻天，經常引起朝野論戰，基隆市警局表示，由於去年促轉條例通過，並配合基隆市政府定調，認為任何政治塑像都不應存在於公共空間、機關和教育場所內，警局更不應留有威權時代政治塑像，故動工搬遷。

市警局指出，市長林右昌在今年3月8日在基隆市228追思紀念會當中，曾對外公開宣示：「警察局的銅像會盡快移置兩蔣園區」，並依促進轉型正義條例規定，經警方妥善規畫，用最謹慎的方式移置銅像。

市警局表示，為避免影響同仁正常上班，在移置作業前，由兩蔣園區管理處、施工廠商及警察局共同協商，決定利用非上班時間，以最安全便捷的方式處理，於今（10）日0時起開始移置施作，銅像運至桃園兩蔣園區，並於8時40分安置完成。

(中時)