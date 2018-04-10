北門溼地搞不定　南市議會工務委員會召開公聽會

2018年04月10日 10:56 中時 莊曜聰

「溼地保育法」保育法上路已經2年多，全台沿海共畫設42處國家級重要溼地，未來將禁止相關開發行為，目前共公告39處，其中北門地區的溼地保育利用計畫引起地方民眾反彈，一波多折，年初內政部營建署召開說明會時，還遭地主及漁民集體退席抗議，但仍將於10月公告，市議會工務委員會今天召開公聽會，讓當地民眾表達意見。

北門濕地在2007年就曾評選為國家級重要溼地，但當初評選依據是行政命令，現在已經有相關法令依據，處境大不同，1月27日營建署不顧現場民眾反彈，24分鐘內在空無一人的會場完成說明會程序，4月24日就要召開審查會，最快10月就要公告。

市議會工務委員會今天在北門區公所召開北門溼地公聽會，議員陳朝來表示，漁民憂心畫設溼地後，捕撈漁業及私有地開發都會受到限制，且沿海地區傳統多為鹽業用地，後來不是遭遇地層下陷就是淤積陸化，沒有實際的監測調查，逕由所謂的學者專家就做為溼地，太過勉強。

陳朝來提到，彰化大城、芳苑數千公頃土地欲畫設溼地，遭到地方強烈反彈，前後開設10多場公聽會，結果仍是暫時擱置，北門、七股地區開了兩次會就要公告，陳朝來說，溼地保育法、國家公園、國土計畫等疊床架屋，讓民眾無所適從，甚至多年來的私有地就此被沒收，難免會遭遇民眾抗爭。

但北門濕地內究竟有多少私有地，連相關單位都不清楚，公部門及民間各持不同數據，反對畫設一方提出私有地有129公頃，地主400多人，公聽會上也針對24日營建署審查會會商如何因應。

(中時)