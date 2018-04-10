台中首座公園內「雨水花園」停車場兼顧環保

台中市府建設局在文心森林公園打造兼顧環保及使用安全的公共空間，建置全市首座以水環境低衝擊開發工法的「雨水花園」停車場。（盧金足攝）

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台中市建置全市首座以水環境低衝擊開發工法的「雨水花園」停車場，舖面部分採多孔隙透水瀝青加強排水，利用「水撲滿」原理儲水再運用。（盧金足翻攝）

台中市文心森林公園北側的機車停車場，因長期透水、排水性不佳，積水易造成騎士打滑，建設局進行改善，建置全市首座以水環境低衝擊開發工法的「雨水花園」停車場，在鋪面部分採多孔隙透水瀝青加強排水，利用「水撲滿」原理儲水再運用，提供停車場北側綠地約5天灌溉量，供應公園部分綠地灌溉，達到水資源永續再利用外，也提升停車場的使用安全。

建設局長黃玉霖指出，文心森林公園面積8.86公頃，是座位在都會區內的大型森林公園，透過採取建置環保低衝擊策略，在公園內中央設置3座結合LID低衝擊開發「雨水花園」，利用土壤介質層初步過濾，讓淨化後的雨水儲存，形成「水撲滿」的水資源系統。

此外，將公園停車場鋪面也改善為多孔隙透水瀝青，增加排水功能，一方面在「雨水花園」上方種植喬灌木等綠帶；一方面可成功改善原本排水性不佳的機車停車場，同時兼顧安全及永續環保。

黃玉霖強調，氣候變遷提前預防暴雨可能帶來的高峰雨量，市府在文心森林公園試辦水環境低衝擊開發工法，進行開放空間整體改善，盼因應未來的極端氣候，帶給居民更生態、方便的都市開放空間。

建置低衝擊開發工法「雨水花園」北側機車停車場鋪面、植栽基盤等改善為第一期工程已完工；而第二期改善2.502公里的自行車道、圓滿劇場附近空間鋪面改善、增加12感官遊具及寵物活動空間等正進行中，使文心森林公園成為台中市水環境低衝擊開發的重點示範區。

(中時)

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