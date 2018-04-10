台中首座公園內「雨水花園」停車場兼顧環保

2018年04月10日 11:32 中時 盧金足

台中市建置全市首座以水環境低衝擊開發工法的「雨水花園」停車場，舖面部分採多孔隙透水瀝青加強排水，利用「水撲滿」原理儲水再運用。（盧金足翻攝）

台中市文心森林公園北側的機車停車場，因長期透水、排水性不佳，積水易造成騎士打滑，建設局進行改善，建置全市首座以水環境低衝擊開發工法的「雨水花園」停車場，在鋪面部分採多孔隙透水瀝青加強排水，利用「水撲滿」原理儲水再運用，提供停車場北側綠地約5天灌溉量，供應公園部分綠地灌溉，達到水資源永續再利用外，也提升停車場的使用安全。

建設局長黃玉霖指出，文心森林公園面積8.86公頃，是座位在都會區內的大型森林公園，透過採取建置環保低衝擊策略，在公園內中央設置3座結合LID低衝擊開發「雨水花園」，利用土壤介質層初步過濾，讓淨化後的雨水儲存，形成「水撲滿」的水資源系統。

此外，將公園停車場鋪面也改善為多孔隙透水瀝青，增加排水功能，一方面在「雨水花園」上方種植喬灌木等綠帶；一方面可成功改善原本排水性不佳的機車停車場，同時兼顧安全及永續環保。

黃玉霖強調，氣候變遷提前預防暴雨可能帶來的高峰雨量，市府在文心森林公園試辦水環境低衝擊開發工法，進行開放空間整體改善，盼因應未來的極端氣候，帶給居民更生態、方便的都市開放空間。

建置低衝擊開發工法「雨水花園」北側機車停車場鋪面、植栽基盤等改善為第一期工程已完工；而第二期改善2.502公里的自行車道、圓滿劇場附近空間鋪面改善、增加12感官遊具及寵物活動空間等正進行中，使文心森林公園成為台中市水環境低衝擊開發的重點示範區。

(中時)