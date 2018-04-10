墾丁大街花16500吃這一桌很佛心？網友含淚看菜色

2018年04月10日 11:07 中時電子報 林郁庭

有網友要「含淚推薦」去墾丁大街吃海鮮，客人吃的酒足飯飽直稱食材新鮮料好實在，原價18000，佛心老闆打折後只算16500！（圖/翻攝自恆春半島公共事務討論社團）

台灣著名旅遊勝地墾丁近期不斷被爆出吃與住的價格偏高，高價滷味、乾麵換角度不同價等事件讓人看了咋舌，而近來墾丁遊客數也如雪崩般不斷下降當中。如今又有網友PO出在墾丁吃的一整海鮮大餐，認為「原價18000，佛心老闆打折後只算16500」，PO文一出，也引來許多網友熱烈討論與砲轟。

網友在臉書「恆春半島公共事務討論社團」發文，稱自己要「含淚推薦」去墾丁大街吃海鮮，客人吃的酒足飯飽直稱食材新鮮料好實在，整桌菜有鮑魚、象牙蚌、拳頭大的蛤蜊、比手掌大的蝦蛄、老虎斑魚等美食。原PO說，「原價18000，佛心老闆打折後只算16500！誰說墾丁大街都在摃盤子？他補充說明，「還有三盤沒拍進去的聽說是有鮑魚，雨來菇，山豬肉其他什麼的。」

PO文一出，瞬間引來許多網友回應，「安.....娘......喂......」、「含淚看完…嚇死人，這已經超越盤子了」、「這樣這樣16500？會不會太貴」、「反串嗎？這樣1萬6」、「 墾丁大街不意外」、「是龍蝦還是蝦蛄？」、「金牌至少喝了50瓶以上吧」、「全部貴都在盤子阿，懂？」。

不過也有人覺得照片裡的海鮮比較貴，而且又是多人一桌用餐，「海戰車跟象拔蚌多少錢了」、「五隻大龍蝦就不便宜了吧！這樣有很貴嗎？」、「這應該有10人份」、「我覺得看圖說故事不準，不是還有幾道菜沒入鏡嗎…而且光是那4隻蝦姑起碼要4/5000，象牙蚌也要價不匪，還有老虎斑少說一尾也要近千元，還有鮑魚，還有拳頭大的蛤蜊…還有金牌不知道喝幾瓶…」、「不管到哪，走進這種論斤秤兩的海產店，沒1萬很難走得出來」。

(中時電子報)