7千元無敵海鮮餐好空虛 網友譙翻：貴鬆鬆

2018年04月10日 11:13 中時電子報 戴安瑋

有網友日前慕名到一家餐廳吃海鮮大餐，花了7000元，不過，當老板端上二鐵盤海鮮，裡面有龍蝦、蝦、蛤蜊等，不禁讓網友驚呼「花了7000元卻感到空虛？你覺得這價錢值得嗎？」該網友並將7000元的海鮮大餐圖po到爆廢公社後，引起眾網友熱議，有網友幫忙算，二鐵盤的海鮮頂多3000元，還有網友萬惡的貼上澎湃的海鮮盤，超級比一比，並說，這樣1600元。

原po在爆廢公社上po圖說，這樣7000我覺得有點虛，是我太要求嗎？這是6300的套餐，老闆說加600元龍蝦升等換成活的然後大小會有落差，沒升級而加了一成服務費。有網友也貼上他們去該店點的餐點和評價表示，「我上次去也差不多，還有麵」、「還有更空虛的，每道菜都不燙」、「以前份量多」。

有網友回po海鮮大餐圖，說這樣吃不到4000元，還有肉沒拍到。翻攝爆廢公社

究竟這樣的餐點，6300加一成服務費，到底空不空虛咧？多位網友萬惡的貼上了類似份量或價格的照片，多為澎湃的海鮮盤，裡面有龍蝦、帝王蟹、螃蟹等，超級比一比，並說，「這不到4000元」、「這樣1600元」。也有網友不以為然，認為店家價目表一開始就有列出」、「食材成本之外，你怎麼沒把租金、營運成本算進去？」。

有網友萬惡po海鮮大餐圖，說這樣1600元。翻攝爆廢公社

也有社員稍微推算了一下食材的價位，「 龍蝦大概八百，蟹腳一隻算六百，共三隻半⋯蟹腳底下有烤鮑魚嗎？蝦子、蛤蜊⋯真的有點貴耶⋯⋯」、「7000去魚港買做夢都能夢到蝦蟹追著你跑.......」、「貴鬆鬆！蛤蠣鋪底5斤600，蝦子5斤1200，小章魚1斤150，波龍1隻500，帝王蟹腳10隻1200，鐵盤3000結束」。

(中時電子報)