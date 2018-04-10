影》史上第1人！ 詹姆斯連10年分區封王制霸

2018年04月10日 11:09 中時電子報 林宋以情

.@KingJames gets the people goin' in The Garden! 👀 pic.twitter.com/IIPFuHoY7Y — NBA TV (@NBATV) 2018年4月10日

騎士隊「小皇帝」詹姆斯，距離15年生涯首次例行賽82場全勤僅差一場。10日迎戰尼克，「詹皇」本季第81場例行賽披上戰袍，繳26分、11助攻，率隊123比109擊敗尼克，收納本季第50勝奪東區中央組冠軍，且完成史無前例連10年分區封王紀錄。

騎士本季例行賽最後一戰將在台灣時間13日主場迎戰尼克，詹姆斯有望達成生涯首次例行賽全勤，10日作客尼克賽前，詹皇表示下一場是否出賽，將視此役狀況而定，「 如果我今晚能健康完賽，我有機會下一場再戰，這對我才是最重要的。」

詹姆斯2009-10年為騎士拿下分區冠軍，隨後連續4年披邁阿密熱火戰袍分區封王，接著回到騎士隊連4年中央區封王，詹姆斯成為聯盟史上第1人連續10年奪分區冠軍球員。

連10年分區封王史上第1人，詹皇被提醒後才得知自己完成空前里程碑，「這非常酷，我完全不知道這項紀錄。感覺就像你能夠在該區制霸，對我來說是非常特別的事，但我的確完全沒注意到。」

(中時電子報)