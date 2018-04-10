眼睛脫窗超危險　致死率可能高達6成

2018年04月10日 12:03 中時 倪浩倫

醫師提醒，若突然出現看東西複視（1個東西變2個）、眼球歪斜的眼睛脫窗情形，應提高警覺、即時就醫，圖為看東西複視的示意圖。（倪浩倫攝）

別再罵人「目睭拓窗（眼睛脫窗）」了，當心對方有死亡風險！35歲的劉先生，日前看東西突然出現複視，更被家人發現眼球歪斜，就診發現，原來腦內長了個動脈瘤、壓到腦神經所致，幸經手術摘除後已完全恢復；醫師提醒，血管瘤一旦破裂，死亡率高達60％，一旦有「突發性眼球歪斜」，絕對要提高警覺，即時就醫檢查。

收治該病例的書田診所腦神經內科主任黃啟訓說，俗稱「目睭拓窗」的「突發性眼球歪斜」，有分會痛和不會痛，不會痛的主要引發原因，包括腦血管瘤壓迫、糖尿病、急性腦幹中風等，使得第3、第4、第6對的腦幹神經出問題，除了會出現複視，也會使得單側眼球無法正常旋轉。

35歲的劉先生，日前往右邊看東西時，出現「1個東西變2個」的複視現象，且被家人發現眼球歪斜，往右看時，左眼球無法正常的跟著往右、只會停留在正中間，被眼科醫師轉至神經內科、並經電腦斷層檢查後，發現左腦內有顆動脈瘤、壓迫著第3對腦神經，導致眼球無法「往內轉」。

黃啟訓說，眼睛脫窗是動脈瘤的一大表現徵狀，一旦發現，只要能立刻摘除後，並能一勞永逸，否則若置之不理，則容易破裂「破裂後的致死率高達6成」；劉先生經緊急手術摘除動脈瘤後，眼部已恢復正常，由於他沒有任何慢性病史，黃啟訓推測，病因是他天生「動脈血管壁較薄」。

除了動脈瘤，糖尿病、急性腦幹中風都可能引發無疼痛的眼睛脫窗，黃啟訓提醒，若發現自己、或周遭親友有類似症狀，務必提高警覺並及早就醫檢查，避免後續出現致死的危機。

(中時)