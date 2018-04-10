哪來那麼多白人富商！又見台灣婦人遭騙

保七總隊員警及時勸阻陳女再度受騙。〔警方提供〕

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騙徒假扮美國白人富商約翰行騙。〔警方提供〕
騙徒還製造假禮盒照片來取信陳女。〔警方提供〕

國際419詐集團再度對台灣婦女出手！家住新北市的陳姓女子在網路上結交一名「美國白人富商」，對方以寄送一只愛的禮盒給陳女，但卻被馬來西亞海關扣留為藉口，要繳交稅金才可領出禮盒，陳女誤信先匯出1千6百元美元，對方食髓知味再捏造藉口，要陳女再匯3千8百元美金，陳女起疑，對方竟恐嚇陳女涉及國際洗錢罪，陳女嚇得前往台銀三重分行準備匯款，被行員發現可疑報請保七總隊一大隊駐分行員警出面勸攔，及時阻止陳女再度上當。

這名40歲的陳姓女子於月前在臉書上，結識一名自稱是住在美國加州的白人富商約翰，雙方在網路及手機通訊軟體，透過翻譯軟體聊天交往，對方使出溫柔攻勢，騙得陳女信任後，日前，對方表示寄了一個愛的禮盒給陳女，但被馬來西亞海關扣留，必須繳交稅金才能領出禮盒送來台灣，對方為了取信陳女，還做了印有陳女英文名子為收件人的快遞箱照片，以及海關稅金證明單，傳給陳女看，陳女誤信真有此事，依照對方指示帳戶，先匯了1千6百元美金。

詐騙集團得手再出招，假稱馬來西亞海關發現禮盒內除了有手機、金鍊、手錶、蘋果電腦及內有2萬美金的古奇包外，還有其它大量美元，要求陳女再匯3千8百元稅金，陳女表示自己沒那麼多錢，對方竟轉而恐嚇陳女，如果不付稅金贖回禮盒，將觸犯國際洗錢罪，會被逮捕入獄。

陳女被嚇，趕緊到台銀三重分行辦理匯款，因在櫃檯前不斷低頭滑手機，引起行員游竣喬注意，通報駐分行的保七總隊一大隊員警張文吉、龔建瑞前來關心，員警經詢問陳女內情過程，確定是跨國詐騙集團慣用手法，及時阻止陳女再度受騙。

(中時)

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