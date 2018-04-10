板橋大遠百美麗購物節 首4日美妝4.2折

2018年04月10日 11:57 中時 郭家崴

板橋大遠百布拉格的調色盤，6吋、450元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百ESTEE LAUDER蜜鎖年輕發燒組，14日限定商品價值5233元、優惠價3200元，61折元，限量15組。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百SHISEIDO東京櫃經典百優組，價值5539元、卡友價2340元，限量60

板橋大遠百從連假蘊釀母親節消費爆發力，剛結束的5天假期有氣墊樂園創造話題，全館業績成長8%、整體來客數成長10%，其中，童裝成長18%居冠，化妝品因母親節預購活動成長15%，空氣清淨機因近期空氣汙染嚴重詢問度高、購買力提升，帶動家電成長5%。

連假前迎來兩家春季新櫃也吸引人潮，包括榮獲2018「Diamond Plus Precious百味美牛」美食評鑑認證唯一的漢堡餐廳「Selfish Burger喀漢堡」，不惜成本選用美國進口特選（USDA Choice）牛排等級漢堡肉，堅持每日店內現絞現做，口感紮實多汁，搭配台農66號地瓜法式漢堡麵包，27日起因應母親節檔期限定推出「櫻花漢堡」。另，引進網路討論度超夯，甜點控必吃的知名蛋糕「布拉格的調色盤」，主打捷克媽媽手工製作的蜂蜜蛋糕。

看準消費者在意高回饋，可挑起購物欲望，板橋大遠百12日至25日推出美麗購物節，12日至18日首7日同步進行VIP WEEK，回饋率最高達17.6%，期間全館百貨服飾/名品累滿5000送500，國際精品單筆滿萬送800，數位3C單筆滿萬送500，3F-8F男/女/童裝/內睡衣當日單筆滿8000加送300，且獨家加碼，刷遠東商銀及花旗銀行信用卡單筆滿5萬再加送1000；美麗購物節期間則是化妝品、內睡衣單筆滿3000送300，化妝品單筆滿8000再加送200，聯合13大銀行超級回饋，刷滿5000送100。

今年化妝品預購業績較去年成長15%，美麗購物節仍強打美妝，祭出超值的保養品特惠、降低門檻，不但提高化妝品獨家組合數量，整體特惠組備貨也增加1倍，折扣最低42折起，首4日限定熱門推薦特惠組皆為限量，看好買氣可持續。

(中時)