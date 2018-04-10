台灣成債務王國 親民黨：每人負債104萬

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親民黨團今天舉行記者會表示，中央政府未償餘額債務已經累積至5兆5743億元，平均每一國人所負擔的債務為23萬6千元。若再加計潛藏債務，平均每一國人負債104萬，等於在台灣出生的每一名新生兒，才呱呱墜地，就已背債百萬，台灣儼然已經成為債務王國。親民黨團呼籲執政黨政府，未來應更加謹慎提出特別預算案，同時應加速債務還本。

親民黨團統計發現，歷屆總統堆債比一比：兩蔣加李登輝總統執政四年才借不到2.4兆，馬英九總統（13,276億元）及陳水扁總統（15,666億元）兩人，十六年就藉了2.9兆。而蔡英文總統執政兩年，公共債務未償餘額已達3,510億元。

親民黨立委陳怡潔則表示，蔡政府自上任以來，預計到今年底未償還餘額債務將達5兆6957億，比起陳前總統上任2年增加3989億元，馬前總統上任2年增加了7584億，蔡英文總統兩年未償債務餘額就將增加3510億元，所以可以大膽推斷，以這樣的債務累積速度，蔡政府如果執政八年，債務增加的數量絕對會「超扁趕馬」後來居上。

親民黨團呼籲，政府應該正視國債危機，檢討特別預算舉債成常態的作為，就算要編列特別預算，也應該要提出籌備自有財源的計畫，要求主政者負起政治責任，最重要的是必須要加強落實減債計畫，不要只會借錢，不會還錢，讓失控的國債變成下一代無法承受的壓力與負擔。

(中時)

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