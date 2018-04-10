讓學生種植金剛絲瓜 志清國小推動食農教育

台北市志清國小讓學生種植金剛絲瓜 ，以推動食農教育。（李孟發提供）

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為增進親師生了解絲瓜的生長過程，台北市文山區志清國小昨天舉辦「象農夫種植金剛絲瓜」食農教育活動，讓學童親近學校小田園，體驗農作物之重要性，以達到學校師生實際參與小田園課程及推廣食農教育之目的。

志清金剛絲瓜係去年4月間由志清國小校長李雪鳳帶領「象農夫社團」的小朋友共同種下，他們看著金剛絲瓜由10公分高，一直長到10公尺(3層樓高)高，期間金剛絲瓜歷經了開花結果、老化、落地、變成絲瓜布、繁衍種子的過程，也帶出絲瓜生命綿延不絕的意義。

李雪鳳表示，生命是有機的循環，去年，在志清校園，金剛瓜用自己的步調，以緩慢到幾乎令人遺忘的速度，默默長大，並在酷暑中，綻放、結實纍纍，對小朋友產生很大啟示。

出席「象農夫種植金剛絲瓜」食農教育活動的台師大環境教育研究所所長葉欣誠表示， 志清國小所辦理的「象農夫種植金剛絲瓜」食農教育活動，同時也是生命教育，並且與小朋友的校園生活結合，很有意義。尤其對於國小學生而言，一定會對於其在大自然、生態、生活的理解有所影響。

台北市志清國小象農夫課後社團指導老師李孟發說，目前在志清國小成立課後社團已經邁入第三個學期，而學生的參與人數也由第一學期的6位學員，增加到目前的20位學員。

李孟發說，目前志清國小的象農夫社團，可以進行課程的空間，包含頂樓的綠屋頂以及一樓操場邊的小田園農事體驗區。其中志清金剛絲瓜就是由106年第一學期的象農夫學員，在李雪鳳校長的帶領下，運用一樓操場邊的小田園農事體驗區所種植而成的，而志清金剛絲瓜所製作而成的菜瓜布，也成為了志清國小致贈給香港青年協會李兆基小學象農夫社團的交流禮物。

(中時)

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