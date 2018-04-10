兵棋推演：嚴德發進不進五角大廈 將如何影響中美？

2018年04月10日 17:24 中時 陳信翰 、中時電子報 謝雅柔 、中時電子報

中時新媒體首次於4月10日在台北舉辦了「中美強權大較量政治兵棋推演」，代表美方的藍組是政大外交系副教授盧業中以及文化大學教授陳一新。代表中方的藍組是中華戰略學會研究員張競、淡江大學陸研所榮譽教授趙春山。中國時報兼旺報總主筆戎撫天、戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正。

兩方針對台灣全力推動國防部長嚴德發出席秋季在美國舉行的「美台國防工業會議」，並赴五角大廈與美國防部進行戰略對話。

文化大學教授陳一新認為，基本上是會邀請嚴德發，但必要時會把台灣當作籌碼。讓中國大陸在某些地方讓步，換得嚴德發不去五角大廈。同時也會透過適當管道告訴台灣情非得已，美國需要維持美國優先政策。所以嚴德發只是美方的籌碼。美方說會先發出風聲，避免過度刺激中國大陸，可能會透過私下管道邀請，讓台灣民間或媒體散播消息，讓大陸感受到壓力，才能讓大陸就範。

至於中方會就範嗎？中華戰略學會研究員張競說，應對措施就是美方讓什麼人去，甚麼人就不能來。中方說會透過外交部提醒三公報，以及一個中國原則，讓華盛頓理解，會根據實際表現，美方怎麼做中方就怎麼回擊。

政大外交系副教授盧業中說一定會邀請嚴德發，同時若美中關係藉此改善，也提供台灣一個機會展現，若嚴德發用不親自出席五角大廈，讓台灣政府有機會展現維持兩岸關係。對美國跟台灣來說是雙贏。

淡江大學陸研所榮譽教授趙春山說，若美方以國防部長邀請嚴德發，完全是干擾內政，完全違反三公報，我們會強烈反對到底。若美方真的邀請嚴德發，中方說兩岸基本上沒有懲罰空間，因為兩岸沒有往來，剩下就是美國。就跟我們拿出對歐盟的看法一樣，

至於日本讀賣新聞獨家報導透露，日本政府秘密研擬，提供台灣潛艦製造技術，並將應聘派員長駐台灣之道建造，中方以及美方的立場為何？

文化大學教授陳一新表示，去年日本在接見台灣國安會三位副祕書長後，日本媒體曝光後讓台灣媒體曝光，一曝光就見光死。現在比較特別的是今年是中日友好條約40周年，中日兩國領導人互訪。今年讀賣曝光消息後，應該也是有意讓他見光死，美方認為今年不太可能會有這種事生。

中華戰略學會研究員張競表示，中方會提出三項措施，包括一、提起法律戰。二、日本或美國膽敢跨越紅線，也預備採取政治外交手段去驅逐相關的外交官，並降低雙方的外交關係。三、日本目前可能在做潛艦相關的主系統等，會比造薩德的相同報復措施，哪一個公司賣什麼東西，就關哪一家的企業而且限制。中方說他們的市場是其他國家不可承受之重，所以在這種情況之下，經濟的東西還是要做精算準備。美方研判，台灣方面可能會空歡喜一場，在這個狀況之下，我們認為應該謀定而後動。

淡江大學陸研所榮譽教授趙春山說，若提供台灣任何軍事裝備，都視為非常嚴重的舉動。這麼多年來一直反對美國對台灣提供任何武器，更不會容許美國以外的國家又有這樣的舉動。他們對這個議題非常嚴肅，不希望讀賣新聞的報導成為事實。如果真的成為事實，中方不會讓這件事情發生。

政大外交系副教授盧業中則稱美國向來不受國際法約受，國際上的管制對美國來說是一種工具，適合的時候拿來用。對於台灣軍售，美國不受中國抗議牽制。

淡江大學陸研所榮譽教授趙春山認為，朝鮮問題從抗美援朝經驗看來，台海關係與朝鮮半島是有聯繫的，若朝鮮半島能用和平的方式解決，有助於台海穩定。他說中方現在領導中心穩固，是中方優點。美方有劣勢，包括美國川普政策缺乏穩定性。他說台灣是中國的核心利益，不要讓川普的行動讓台灣引起誤判，不切實際的期待。不要無端介入和美方的衝突。

文化大學教授陳一新則指出，台灣因為朝鮮戰爭獲得保存，從這方面來看是有聯繫的。台灣也因為朝鮮半島停戰協定而獲得發展。現在來看，台灣和北韓都成為美中的籌碼，北韓之所以連續發動冬奧、兩韓峰會、金川峰會，則可以證明北韓心中害怕。

(中時)