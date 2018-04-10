高雄六龜農會派工率全國第一 再追加人力團舒緩缺工

2018年04月10日 11:53 中時 李義

為舒緩農業季節性缺工情形，拓增新勞動力，高雄市政府配合行政院農業委員會成立大樹、六龜農業技術團，派工解決勞動力不足，六龜區農會更勇奪全國派工率第一，農業局今年更追加燕巢區農業技術團及番石榴專業團兩團，再招募50名高階農業人力，未來將有110位人力在高雄市協助農務工作。

六龜團106年度派工率更達到全國第一名，不僅顯示地方農業確實存在人力需求，也表示農業師傅的表現受到農民肯定，讓農民放心進用。

大樹區久順青果合作社蔡小姐表示，當地缺工情形相當嚴重，各農場間皆有搶工的情形，農業技術團的成立對合作社有極大的幫助。

且因為農業師傅有先至高雄區農業改良場上過2周的專業訓練，並參加大樹區農會安排的田間教育訓練，再經過1年的魔鬼訓練，目前只要經農場主人稍微指導後便能快速上手，蔡小姐對於農業師傅的表現相當滿意，也希望能夠擴大執行這樣的計畫，鼓勵更多有志青年投入農業。

農業局表示，因應缺工需求，高雄市今年將於燕巢區成立農業技術團、番石榴專業團各一團，投入該區鄰近之番石榴、棗子、番茄及芒果等相關工作，也將一併辦理六龜團補徵作業。希望對農事工作有興趣且禁得起考驗的勇者們前來報名。

燕巢區番石榴專業團即日起至4月20日可至高雄市燕巢青隆果菜運銷合作社(高雄市燕巢區中華路200號)臨櫃報名，燕巢區農業技術團及六龜團補徵於4月13日至4月24日可至燕巢區農會及六龜區農會臨櫃報名。

農業局說，本計畫依然提供勞工保險保障，就業獎勵每月最高8800元及交通津貼每月最高3千元，農業技術團還有務農基金每月最高1萬元，另給予農業專業技術訓練。

有意願投入農業勞動力的民眾，可以接洽青隆果菜運銷合作社（07-6165672 林先生）及燕巢區農會（07-6163341 鐘小姐）六龜區農會(07-6893796劉小姐)詢問相關事宜，或上高雄市政府農業局網站查詢相關資訊。期待更多有志之士願意投入農業，共同舒緩農業缺工的問題。

(中時)