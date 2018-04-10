79歲糖友不控糖　看東西複視還眼睛脫窗

2018年04月10日 11:40 中時 倪浩倫

全國現有超過200萬名糖尿病患者，研究指出，有千分之4的糖尿病患，會出現俗稱「目睭拓窗（眼睛脫窗）」的無疼痛突發性眼球歪斜。主因是糖尿病神經炎引發的腦幹神經麻痺。一名79歲的糖友蕭伯伯，日前看東西突然出現複視，且左眼無法往下、往左（外）看，就醫確診腦幹神經麻痺，現正透過藥物和控糖飲食治療。

隨著國人飲食西化和高齡化，糖尿病患人數愈來愈高，不少糖友仍不太重視自己的血糖問題。書田診所腦神經內科主任黃啟訓說，無論是否好好控制血糖，糖友都有千分之4的機率，出現無疼痛的突發性眼球歪斜，「血糖控制不良者，風險自然更高」。

上述79歲的糖友蕭伯伯，雖然罹病多年，但因自覺身體沒有不適，所以並未規律追蹤、服藥控制血糖，日前突然出現看東西複視，更被家人發現眼球歪斜，左眼無法正常往外看，經檢查發現血中醣化血色素高達8.2（糖尿病患標準為7），且長期的血糖控制不良，已使得他因糖尿病神經炎，造成腦內第4、第6對的腦幹神經因此麻痺。

蕭伯伯現正接受藥物治療來修復受損的神經纖維，並被要求嚴格控制血糖，病情持續改善中。收治該病例的黃啟訓提醒，突發性眼球歪斜只是全身動脈硬化的徵兆之一，若不提高警覺，將來更可能成為心肌梗塞、腦中風的高危險族群，死亡風險高，糖友不可不慎。

黃啟訓解釋，人體第3、第4、第6對的腦幹神經，分別主管眼球往內和往上往下、往外、以及旋轉的功能，隨著動脈因血糖控制不佳而逐漸硬化，神經將會逐漸麻痺，並會現突發性眼球歪斜。他提醒，一旦出現複視或眼球歪斜，就算沒有其他症狀、不會痛，也應提高警覺並及早就醫。

(中時)