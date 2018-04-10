陳金德：蘇花改是畸形產物 交通部應正視問題並立即改善

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清明連續假期造成蘇花改嚴重大塞車，讓民眾怨聲載道，宜蘭代理縣長陳金德10日在縣務會議中表示，蘇花改是為了迎合各方意見下的「畸形產物」，結果卻反而忽略了改善東部交通的主要需求，他呼籲交通部要延續當初「蘇花高」的規劃路線，立即啟動東澳至南澳段工程可行性評估，另外放寬蘇花改速限、以及將一線道改為兩線道，並與國五相連結，才能確實有助於改善東部的交通。

清明連假第1天蘇花改及蘇花公路舊路湧入龐大的車潮，導致交通大打結，塞車狀況也創下紀錄，宜蘭代理縣長陳金德表示，蘇花改工程歷經多次大辯論，再加上發生滿載陸客的創意旅行社遊覽車被大量土石擊中並沖落下海的重大意外，這才讓蘇花改工程順利推動，但為了要符合及滿足各方面的意見，卻讓蘇花改變成了折衷各方意見後的「畸形產物」，也沒有真正滿足東部民眾對交通方面的需求。

陳金德說，交通部長賀陳旦在4月4日也身陷車陣之中，應該有深刻體會到東部民眾交通不便的辛酸，充分了解到民眾的塞車之苦，而以目前規劃的路線，從蘇花改及蘇花公路舊路的車流都會匯集在東澳，如果沒有造成大塞車的情況那才奇怪；他強烈呼籲交通部，應立即啟動原蘇花高規劃路線「東澳至南澳」闢建隧道及道路的可行性評估與環境影響評估，此外，交通部也應將蘇花改從現在的一線道改為兩線道，同時提高速限、並讓國道五號直接連接上蘇花改，如此一來，政府投入龐大經費後，不只解決東部交通問題，也能讓宜蘭縣大南澳地區的開發有非常大的助益。

陳金德說，西部有快速、便捷的高速公路，但東部要爭取一條便利的交通建設怎麼會這麼困難？「蘇花改」的前身是「蘇花高」，是為了解決東部交通不便的問題，國道五號原先的設計是延伸到花蓮，台灣如果能建構一條環島的國道，代表台灣交通建設完善，也是進步與國力的象徵。

(中時)

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