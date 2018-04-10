「捷運建到哪，都更做到哪！」侯友宜視察捷運站周邊

2018年04月10日 11:56 中時 葉書宏

新北市長參選人侯友宜今（10）日上午10時許前往新北市板橋區新埔捷運站周邊視察老舊房屋及騎樓。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（10）日上午10時許前往新北市板橋區新埔捷運站周邊視察老舊房屋及騎樓。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜確定代表國民黨角逐市長寶座後休息3天，今（10）日上午10時許，由市議員劉美芳、市議員參選人葉元之、江怡臻等陪同前往新北市板橋區新埔捷運站周邊視察老舊房屋及騎樓，侯友宜強調，「捷運建到哪，都更就應該做到哪！」

侯友宜表示，捷運站周遭的老舊房屋應進行大幅度都市更新，提高容積獎勵，加速環境改善，都市更新後可以改善環境動線，讓民眾可以好好使用捷運，回饋空間也可以作為公共托育、托老、社會住宅，捷運周遭500公尺至800公尺是都更優先區域，獎勵容積率的區域。

侯友宜表示，雖然是小事，但民眾期待路可以平穩、安全、輕鬆回到家，尤其捷運周遭要優先改善，藉此提高捷運使用量，減少空氣汙染，因此，新埔捷運站與新埔民生站沒有共構，更應該列為優先。

板橋區新北市議員參選人葉元之表示，捷運站是周邊區域的發展中心，也是觀光客到板橋最方便的地點，捷運站周邊都更，不僅可帶動地區繁榮，更能提升國際形象，若他有機會進入議會，將全力協助侯友宜推動此項政策。

土樹三鶯區新北市議員參選人江怡臻表示，捷運三鶯線正在施工，未來將成為土城、三峽、鶯歌發展的重點區域，更有許多市民關心捷運站鄰近空間的規劃是否友善，非常開心侯友宜能推動這項政策！

(中時)