習近平：主動擴大進口 盼發達國解除高技術貿易人為設限

2018年04月10日 13:48 旺報 吳泓勳

2018年博鰲亞洲論壇10日舉行開幕式，大陸國家主席習近平出席並進行開幕致詞。對外開放部分，習近平說將主動擴大進口，說明內需是大陸經濟發展的基本動力，不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常帳收支平衡。今年將相當幅度降低汽車進口關稅，與部分產品進口關稅，加快加入世界貿易組織《政府採購協定》進程。

習近平說也希望發達國家對正常合理的高技術產品貿易停止人為設限，放寬對華高技術產品出口管制。今年11月將在上海舉辦首屆「中國國際進口博覽會」，未來要年年辦下去。這不是一般性的會展，而是大陸主動開放市場的重大政策宣示和行動。

另就其他開放措施，在大幅度放寬市場准入方面，習近平說今年將推出幾項有標誌意義的舉措，在服務業尤其金融業，針對去年底宣布放寬銀行、證券、保險業的外資股比限制要確保落地，同時加快保險行業開放進程，放寬外資金融機搆設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域等；製造業方面，下一步要盡快放寬外資股比限制特別是汽車業外資限制。

習近平說也要創造更有吸引力的投資環境，將加強與國際經貿規則對接，增強透明度，強化產權保護，堅持依法辦事，鼓勵競爭、反對壟斷。今年上半年也將完成修訂外商投資負面清單，全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度。

最後則是加強知識產權保護，也是提高大陸經濟競爭力最大的激勵，今年將重新組建國家知識產權局，完善加大執法力度，鼓勵中外企業開展正常技術交流合作，保護在華外資企業合法知識產權，同時希望外國政府加強對大陸知識產權的保護。

(旺報)