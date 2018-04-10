拯救象鼻岩　基隆鳥會爭取列為「自然紀念物」

2018年04月10日 11:54 中時 張穎齊

深澳燃煤電廠環評通過，引發各界反彈浪潮，而熱門的打卡景點象鼻岩，則因鄰近電廠，成為首當其衝的汙染對象，加上有計畫在附近興建卸煤碼頭，讓許多人擔心象鼻岩恐因此消失。對此，基隆鳥會今（10）日行文給新北市政府文化局，申請提報為「自然紀念物」，希望藉此保存象鼻岩。

基隆鳥會表示，此次發文內容，是希望將象鼻岩提報為文化資產保存法第78條「自然紀念物」中的第3項「特殊地形及地質現象」，但目前似乎遇到一些阻力，包括中央政府用電考量、附近居民疑慮、漁民關心自身權益及畫設範圍可能包括私有地等。

基隆鳥會表示，此次申請自然紀念物的範圍縮小到象鼻岩本身，排除附近蕈狀岩及私有地的部分，預計遇到的阻力會較小，如果順利通過指定為自然紀念物，一些脫序的行為就可以依據文資法來規範。

基隆鳥會理事長沈錦豐說，根據內政部營建署委託的開會資料，象鼻岩為台灣本島唯一的海蝕拱，成因為海岸邊坡腳因受海水強勁浪潮拍打的壓力產生的侵蝕作用，所形成的連陸的拱門狀構造，因形狀似象鼻因此稱為象鼻岩。而海蝕拱於世界各地均為重要的地質景觀點，並被畫設為保護區加以保護。

沈錦豐指出，象鼻岩目前未受到任何保護區或風景區的管理或維護，同時也是未登錄的國有地，近年來有民眾以鋼釘釘石頭，私架繩索玩起高空橫渡，加上遊客攀爬及踩踏，除了可能失足墜海造成傷亡外，也嚴重破壞這種國際級的珍貴地形景觀。

最後，基隆鳥會表示，為了化解當地居民及漁民的疑慮，希望政府可以朝向多贏的局面來思考，可參考野柳地質公園的例子，將深澳岬納入國家風景區，再以發展觀光條例來規範。

(中時)