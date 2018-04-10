NBA》新人王選誰？ 班西蒙斯：百分之百是我

2018年04月10日 11:56 中時電子報 林宋以情

七六人隊前役完成睽違35年的單季14連勝，期間班西蒙斯場均大三元，近日接受訪問被問到看好誰獲選新人王，「詹皇接班人」毫不遲疑表示，若要選擇百分百會是自己。

聯盟6月25日將揭曉新人王，班西蒙斯接受《ESPN》訪問時，被問到看好誰當選新人王，顯得相當有自信，「你問我會選誰？我，百分之百。我想我一整年都打得相當強勢，看數據就能了解，懂球的人就會明白。」

14連勝期間，班西蒙斯繳得分、助攻、籃板場均「大三元」表現，場均14.7分、10.8助攻、10.1籃板，率隊自2000-01年「戰神」艾佛森領軍的七六人隊後，再度達成單季50勝。

菜鳥年就完成12度「大三元」，班西蒙斯聯盟史上僅次於名人堂傳奇球星「大O」，有大三元製造機之稱的羅伯森（Oscar Robertson），就連被視為史上最佳後衛魔術強森，菜鳥年也僅8次大三元紀錄。

班西蒙斯並非一路順遂，2016年以選秀狀元闖蕩NBA，該季卻右腳傷勢整季報銷，本季以「老新人」之姿回歸，場均16分、8.1籃板、8.2助攻，要將屬於自己的榮耀奪回。

不少人認為他的最大敵人是爵士米歇爾，班西蒙斯不願被比較，「你們可以比較我不在意，但每個人都有自己特色。」

除了自己有無認為誰最有機會，他直言沒有，「我希望成為最佳球員。如同杜蘭特、詹姆斯、柯瑞或韋斯布魯克般的球員。那才是我想成為的人。」

(中時電子報)