教授打趴護理師判超輕 朱學恒不再罵法官「恐龍」改罵…

2018年04月10日 11:57 中時電子報 張達智

花蓮大漢技術學院副教授劉愛民。（翻攝大漢技術學院網頁）

花蓮大漢技術學院副教授劉愛民，在醫院病房毆打護理師，導致她臉、頸、臀等多處挫傷及鼻出血，劉違反《醫療法》，遭花蓮地院判3個月有期徒刑，易科罰金9萬元。身為教授，毆打護理師竟獲輕判，「宅神」朱學恒不再罵法官「恐龍」，而是直接飆髒話「你他X的」！

劉愛民去年10月於慈濟醫院開刀住院，一名女性護理師在為其傷口換藥時，好心告知劉男剛手術完，勿在病房內抽菸，劉男一時惱羞成怒，出手連打護理師3巴掌，護理師嚇得拔腿逃出病房。

劉一把拉住藥車及護理師衣領不讓她離去，雙方拉扯，一路追打至病房外，並出腳踢她，接著將她推撞至3樓病房的安全門，造成護理師跌倒在地，臉、頸、臀等多處挫傷及鼻出血等傷害，怒告劉男傷害並妨礙執行醫療業務。

花蓮地院審理時，劉男當庭坦承犯行，表達願意和解、賠償之意，但護理師聲淚俱下、情緒激動控訴，拒絕和解。

朱學恒在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》臉書粉專貼文怒飆：「當事人心靈創傷不願意和解原諒；有前科，檢查官請求從重量刑，結果法官判了個三個月超輕刑得易科罰金？！那你他媽的原來是想怎麼判？半年不准喝飲料嗎？」

網友也紛紛回應：「會叫的野獸和恐龍法官，是台灣特有生物」；「上次有個鄉代打2巴掌，判6個月，當時大家都說判超輕。現在看來，當時其實判超重的！」；還有網友戲謔說「判他連續三個月每天打5次手槍好了」。

(中時電子報)