教授打趴護理師判超輕 朱學恒不再罵法官「恐龍」改罵…

花蓮慈濟醫院護理師勸戒劉姓副教授勿吸菸，竟遭追打至病房外。（許家寧攝）

友善列印
中時電子報

花蓮大漢技術學院副教授劉愛民。（翻攝大漢技術學院網頁）

花蓮大漢技術學院副教授劉愛民，在醫院病房毆打護理師，導致她臉、頸、臀等多處挫傷及鼻出血，劉違反《醫療法》，遭花蓮地院判3個月有期徒刑，易科罰金9萬元。身為教授，毆打護理師竟獲輕判，「宅神」朱學恒不再罵法官「恐龍」，而是直接飆髒話「你他X的」！

劉愛民去年10月於慈濟醫院開刀住院，一名女性護理師在為其傷口換藥時，好心告知劉男剛手術完，勿在病房內抽菸，劉男一時惱羞成怒，出手連打護理師3巴掌，護理師嚇得拔腿逃出病房。

劉一把拉住藥車及護理師衣領不讓她離去，雙方拉扯，一路追打至病房外，並出腳踢她，接著將她推撞至3樓病房的安全門，造成護理師跌倒在地，臉、頸、臀等多處挫傷及鼻出血等傷害，怒告劉男傷害並妨礙執行醫療業務。

花蓮地院審理時，劉男當庭坦承犯行，表達願意和解、賠償之意，但護理師聲淚俱下、情緒激動控訴，拒絕和解。

朱學恒在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》臉書粉專貼文怒飆：「當事人心靈創傷不願意和解原諒；有前科，檢查官請求從重量刑，結果法官判了個三個月超輕刑得易科罰金？！那你他媽的原來是想怎麼判？半年不准喝飲料嗎？」

網友也紛紛回應：「會叫的野獸和恐龍法官，是台灣特有生物」；「上次有個鄉代打2巴掌，判6個月，當時大家都說判超輕。現在看來，當時其實判超重的！」；還有網友戲謔說「判他連續三個月每天打5次手槍好了」。

(中時電子報)

不滿醫院內吸菸遭告誡 教授打趴護理師

國民黨涉賤賣黨產案 北檢今赴律… 太電案 胡洪九昔告發孫道存偽證 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。