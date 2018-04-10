太電案 胡洪九昔告發孫道存偽證 今失智不能作證

2018年04月10日 11:58 中時 王己由

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存、太電前財務長胡洪九，涉掏空太電200多億元，去年8月被依偽造文書等罪各判刑3年、14年6月定讞後入監服刑，孫另被胡告發在太電案涉嫌作偽證遭起訴，台北地院今(10)日開庭審理，胡被提訊到庭作證，對證人結文，無法朗讀，也無法簽名；審判長訊問不是「答非所問」，就是「答不出」，檢察官最後只好捨棄傳喚，將胡解還北監。

本案起因2005年間，北院開庭審理太電掏空案，胡洪九的律師聲請傳喚孫道存作證，欲釐清孫有無涉及太豐行的營運及決策，檢察官後來依胡的告發，認定孫明知曾親赴香港的太電子公司「太豐行」開會，並與太豐行董事合照，卻在太電掏空案出庭作證時，偽稱他不知道太豐行，也沒去過，涉及偽證罪，依法起訴。

北院今(10)日上午開庭審理偽證案，孫的律師先前主張胡已得失智症，在北監接受治療，不適合作證，但合議庭仍依檢察官聲請，從北監提訊坐輪椅的胡到庭作證，結果胡只記得自己約70多歲，在監號碼，對自己的生日、身分證字號等個資都不記得，進行朗讀證人作證具結結文程序時，先問這是什麼，又說要仔細看清楚內容，還說一定要唸嗎？

審判長一再反覆告知結文的意義，甚至請胡跟著通譯逐字朗讀結文，最後還拿出白話版的結文，胡都無法朗讀及簽名，審判長無奈當庭諭知書記官記明筆錄，胡對作證文字無法理解也不了解證人的意思，檢察官最後表明捨棄傳喚胡作證。

胡雖無法作證，但孫道存偽證案審理程序仍進行辯論，審判長最後諭知6月26日宣判，孫道存還監。

(中時)