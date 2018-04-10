沒繳房租被房東闖進門 他PO合約發問被打腫臉

2018年04月10日 12:11 中時電子報 林郁庭

原PO問道：「超過七天沒繳房租房東可強制進入我的屋子？當初沒有仔細看條文就簽了這個副約，問這樣的附加條文具有法律效益嗎？應該如何解決？（圖/翻攝自爆料公社）

有網友PO雯發問，「超過七天沒繳房租，房東可強制進入我的屋子？」該網友表示，當初沒有仔細看條文就簽了副約，讓他困惑上網發問：「請問這樣的附加條文具有法律效益嗎？」問題一出，卻有許多人認為原PO在討拍而打臉留言。

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出租屋合約，仔細看其中一項為「房租如超過七日未繳，視同乙方違約，甲方不須任何書面告知，即可自由進出屋內，將一切所有乙方之物品，當廢棄物全部清除。」

原PO問道：「超過七天沒繳房租房東可強制進入我的屋子？當初沒有仔細看條文就簽了這個副約（房東釘在原本的制式租賃契約中叫我簽的），請問這樣的附加條文具有法律效益嗎？應該如何解決？」

許多網友一看到合約內容，紛紛先跳出來打臉，「準時繳房租很難嗎」、「房租按時繳交不就沒有這些問題了！」、「到底有什麼臉來這PO文？」、「這是要爆料自已惡行？」

，不過也有人幫原PO說話，「房客遲繳到違約期限，房東只能請求公權力處理。否則擅自進入可能會觸犯了刑法上的竊盜罪及毀損器物罪，若房客要告的話」、「這叫不平等條約吧」、「很多契約都游走法律邊緣，嚇嚇不懂的人」。

對於大家一直砲轟沒繳房租的問題，原PO也回副，「我沒有不繳房租，事實上我本來要連另一題也要問，就是房東說要預繳房租，所以我 6/15~7/15 的房租，他要我在5/15就繳，最多延五天到 5/20 ，這樣真的事合理的嗎？還是大家租屋都這樣？」

(中時電子報)