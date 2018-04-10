《全台最速報》大巨蛋停工除繡修繕 要花17億

《全台最速報》大巨蛋停工除繡修繕 要花17億

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中時電子報
綜合報導

◎大巨蛋停工除繡修繕 要花17億

大巨蛋案延宕多時，北市府原定4月3日舉行都市設計審議會，不料遠雄審查前夕撤件，全面復工遙遙無期。台北市長參選人丁守中與市議員王鴻薇等人上午現勘大巨蛋，丁守中指出，去年遠雄評估光是停工生鏽部分，除繡就要花4億元，時隔1年狀況更糟，聽說經費已破10億？對此，遠雄發言人楊舜欽表示，「確實超過10億。」

◎藍委爆葉俊榮也在對岸兼課 應比照「卡管」一起查

國民黨立委今天舉行記者會，將到監察院告發教育部長潘文忠瀆職，讓經過合法程序產生的台大校長管中閔遲遲無法上任，卡管無恥無上限。國民黨團書記長李彥秀更指控內政部長葉俊榮在大陸浙江光華法學院也有兼課。藍委蔣乃辛也嗆聲，既然政府要這樣搞，就全部比照管中閔，清查所有閣員，清查中全部停職，有問題的全部撤職。

◎陳菊將入府 哽咽感性道別 力薦許立明 代理高雄市長

高雄市長陳菊10日主持市政會議會後，向媒體證實將帶研考會主委劉進興及副祕書長游尚儒入府，她還說，有向賴揆力薦副市長許立明代理市長，但需行政院公布。陳菊還說，23日走馬上任。

◎FaceTime直播疑想尋短《與神同行》警消成功救人

手機軟體直播功能便利，廣受民眾使用，家住台中市的一名林姓男子，在與阿姨以手機直播閒話家常時，不經意透露輕生念頭，阿姨擔心林男想不開，機警報案讓FaceTime直播功能意外成為救人工具。

(中時電子報)

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