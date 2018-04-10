拒核發深澳電廠防波堤建照 新北籲台電撤案重辦環評

2018年04月10日 12:12 中時 吳岳修

深澳電廠驚傳台電刻意掩蓋保育區範圍讓環差通過，新北市10日重砲抨擊台電未提供事實給環評委員與社會大眾，事後還誣指「新北市沒有意見」，新北市直指對台電感到「難過與失望」，依現行法規絕不會核發防波堤建照，呼籲台電撤回深澳電廠案，並重做環評。

新北市環保局長劉和然、農業局副局顏己喨及漁業處長汪昭華，今天聯合召開記者會表示，新北市103年就在深澳灣附近公告劃設「瑞芳保育區」，依法不得任意開發，但台電要興建堤防供卸煤船進出，規劃的防波堤位置在深澳岬角周邊珊瑚礁保育區內，一旦興建將嚴重影響水下生態，台電105年曾提出調整保育區範圍，新北市認為影響整體漁業資源與海域生態予以駁回。

劉和然表示，107年1月29日環差第3次初審會議中，環委曾提到台電欲建置的I型防波堤及L型防波堤，會改變灣內水流速度及方向，影響原始生物的棲息環境，建議重新辦理環評，此部分白紙黑字做成決議，痛批身為環差會議主席的環保署副署長詹順貴「怎麼可能會不知道」，根本就是「視而不見」。

劉和然直指，台電不給公開資訊、不給真實數字，讓民眾處在不知情況下，甚至給環評委員的資料，也刻意忽略保育區的範圍，不僅「陷環委於不義」，先讓環差通過，再逼新北市調整保護區的做法，這種「頭過身就過」的想法更是要不得，呼籲台電主動撤回深澳電廠案、重做環評。

(中時)