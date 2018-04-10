學童參訪永和警分局　體驗「波麗士」工作

新北市永和區私立培賢幼兒園今（10）日上午10時至永和警分局參訪。（葉書宏翻攝）

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新北市永和區私立培賢幼兒園今（10）日上午10時至永和警分局參訪。（葉書宏翻攝）
新北市永和區私立培賢幼兒園今（10）日上午10時至永和警分局參訪。（葉書宏翻攝）
新北市永和區私立培賢幼兒園今（10）日上午10時至永和警分局參訪。（葉書宏翻攝）

新北市永和區私立培賢幼兒園約有60名稚童於今（10）日上午10時至永和警分局參訪，警方為使學童對警察工作有進一步的認識，由中正橋所警員金永正介紹警察工作、裝備認識、新式M-POLICE警用小電腦使用說明等。打破警察嚴肅形象，展現和藹可親一面。

學童在員警的教導下，實際體驗穿戴防彈背心與防彈頭盔、警用無線電發送與傳呼以及各項裝備的使用時機與方法。首次能實際接觸到警用裝備更是大感新奇，藉由活動進行中，偵查隊婦幼小隊向學童宣導婦幼人身安全等基本法律觀念，讓法治教育向下紮根，同時指導學生學習如何自我保護，並透過保護專線113、反詐騙專線165及110等報案電話的宣導，使學生懂得在日常生活中若遭遇危害時該如何即時處置。

隨後，由交通分隊警員葉柏廷向學生們宣導最新交通安全規則，並安排學生騎坐BMW大型重機車，讓學生跨坐警用BMW大型重機車並拍照，第一次乘坐這麼特別的機車，學童們顯得特別興奮，並致贈每位學童犯罪預防宣導品，結束前學童紛紛要求和警察叔叔合照，帶著一顆愉快的心離開分局，也留下深刻的回憶。

(中時)

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