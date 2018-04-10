全國普設150名族語推廣人員　月薪36k

2018年04月10日 12:35 中時 洪安怡

為強化原住民族語言復振，原民會今（10）天宣布推動「107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」，預計於全國設置150名專職族語推廣人員，來強化族語學習、保存及推廣使用力度，即日起至5月底前辦理徵選，經核定預計7月進用，每人月薪3萬6千元。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，依《原住民族語言發展法》第5條規定，發布「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」，將於各直轄市、縣（市）政府、原住民族地區鄉（鎮、市、區）公所及原住民人口1500人以上之非原住民族地區鄉（鎮、市、區）公所設置150名專職族語推廣人員。

族語推廣人員專職推動族語學習、語料保存、推廣使用等族語復振工作，讓學校、部落社區均置有專職人員推動族語傳習及保存工作，全面營造族語生活環境。

原民會指出，族語推廣人員將於全國各地至少開設150班族語傳習教室、150間族語聚會所，並輔導900戶族語學習家庭，預估參與人員約近萬人，提供更多的族語學習機會，為面臨語言傳承危機的原住民族語挹注一股新的傳承活力及契機

夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，專職的族語推廣人員每月薪資3萬6000元，各直轄市、縣(市)政府自即日起至5月31日止辦理甄選，經原民會6月30日前核定後，預計於7月進用，呼籲具備族語能力認證高級以上合格證書者，踴躍參加甄選。

(中時)