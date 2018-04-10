占WHO會費一半7國 為台洽參與WHA

2018年04月10日 12:23 中時 陳建瑜

外交部長吳釗燮明將赴立法院報告今年推動參與世界衛生大會（WHA）相關作為。吳釗燮在報告中指出，世界衛生組織（WHO）處理我案立場偏向中國；除「某理念相近國家」高層兩度為台灣親洽WHO幹事長Tedros外，所繳會費總計超過WHO會費一半的7個理念相近國家也聯合進洽WHO秘書處，要求WHO邀請台灣出席WHA。

立法院外交國防委員會明排定「當前國際局勢下，我國推動參與第71屆『世界衛生大會』(WHA)相關作為」，邀請吳釗燮等官員列席。

報告中表示，依據本部所獲各項情資顯示，WHO處理我案立場偏向中國，但政府絕不輕言放棄，一定會全力洽請各國政府、國會、智庫、媒體等各界支持及協助，並與國內民間團體及專業人士攜手合作，向全球展現台灣醫衛成果及對國際的貢獻。

報告中分析，中國對國際組織的政治影響力持續增強，並企圖全面封鎖台灣的國際參與空間。WHO於回應我友邦及友我國家進洽時，仍以「聯合國大會第2758號」、「WHA第25.1號」兩決議及「一中原則」等與台灣參與WHA無關的理由為託詞，顯示WHO受中國牽制之深。

報告中強調，美國、加拿大等多個友好國家以及我國友邦之行政部門官員，已公開表達支持臺台灣參與WHO。美國務院並於3月底向國會提交協助台灣參與WHO的國會報告。

此外，立法部門方面，美國、德國、法國、日本、英國、比利時、瑞士等友我國會議員及歐洲議會，已為我致函其衛生部長或進洽WHO幹事長，或以書面質詢、應媒體詢問等方式，表達對台灣參與WHA之支持。

報告中強調，政府第一階段工作是以爭取受邀為目標，並已於4月7日發動第二階段工作，透過友邦提案，籲促WHO儘速邀請台灣，第三階段在WHA期間的推案，將會確保我案訴求充分被聽聞，以及彰顯台灣醫衛實力及貢獻。

報告中指出，倘WHO無視維護全球衛生安全之責任，放任中國以政治影響力干擾，仍不邀請台灣與會，政府將採取「各種手段」，並跟相關國家及友邦妥善協調，要使WHO正視台灣出席WHA之重要性及必要性，捍衛國家的尊嚴與權益。

(中時)