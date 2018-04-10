加護病房症候群 延誤治療恐致死

2018年04月10日 12:42 中時 曹婷婷

55歲李先生因肺炎導致呼吸衰竭插管轉入加護單位，經6天抗生素治療控制穩定後，病人突在夜間出現短暫遺忘生病而要求出院，某日更以手腳攻擊護理師，家屬惶恐是不是「起肖」？奇美醫學中心加護醫學部主治醫師暨品質管理中心副主任陳欽明指出，譫妄發生率22.4%~81.7%，呼吸器使用病人發生率甚至高達80%，病人出現譫妄若未適當處置，易造成延長呼吸器時間、住院天數，甚至死亡率。

陳欽明說，臨床照護過程中，醫師及護理師將會用評估量表進行病人的躁動、鎮靜評估或譫妄評估，觀察病人是否出現躁動或譫妄情況，再盡早給予適當的治療照護。

他說，病人在加護病房發生上述這種異常轉變或短暫遺忘記憶的情況，稱為「加護病房症候群」，是生理及心理層面出現異常的一群症狀，包括短暫遺忘現實、甚至出現視聽幻覺或是情緒淡漠不理人等，因病人以往不曾有這些舉動，所以家屬常誤認病人症狀是不是變差，「加護病房症候群」另一醫學專有名詞稱為「譫妄」。

譫妄主要是因身體嚴重疾病影響到大腦功能，讓大腦出現暫時性的認知失調，通常與病人本身生理疾病有關，如感染、尿毒、心衰竭、肝腎功能異常、內分泌失調等，另環境不熟悉，病人常因重症需要多種藥物的治療，導致譫妄發生情形比普通病房高。

陳欽明說，譫妄發生若延誤治療，可能會導致病人住院延長或增加死亡率。奇美醫學中心加護病房是國內率先針對急性呼吸衰竭使用呼吸器的病人，進行早期下床復健的醫療團隊。

奇美醫學中心加護病房發現採取對譫妄的治療照護措施，可預防病人譫妄發生且明顯降低住院天數及費用，此項成果於去年4月發表並榮登在國外頂尖著名的復健醫學期刊-Archives of Physical Medicine and Rehabilitation，同時也於去年在醫療品質獎競賽中，從133個團隊脫穎而出，榮獲「主題改善組」金獎，更分別在中衛團結圈活動競賽中贏得金塔獎以及護理實證醫學競賽獲得金獎。

(中時)