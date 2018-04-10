潭子草莓果園免費開放 學童採果樂翻天

2018年04月10日 12:39 中時 王文吉

小朋友迫不及待，拿出小剪刀「喀擦、喀擦」，親自採收鮮紅欲滴的草莓。（王文吉攝）

幼兒園小朋友開心體驗採果樂趣，自備容器裝滿鮮紅草莓。（王文吉攝）

新興小學國小部及幼兒園近草莓世界戶外教學，親師生總動員體驗採果樂趣。（王文吉攝）

謝謝草莓爺爺！三年級賴巧玲以前採果要節制，因為果農免費開放採摘，收穫滿到盒子裝不下。（王文吉攝）

佛心草莓園！潭子草莓世界觀光果園種植5公頃草莓，10日上午開放2公頃給鄰近新興國小學童免費「採到飽」，校方並在現場進行「草莓的一生」戶外教學。347位親師生總動員，走路去採草莓，高年級的孩子手腳快，專挑大顆果實下手，不到半小時，都採了滿滿一大籃，估算一個上午狂掃近400斤。

走走走，一起去採草莓！新興國小學童一早到草莓世界體驗採果樂趣，看著紅豔欲滴、香甜可口的草莓，每位學童迫不及待，拿出小剪刀「喀擦、喀擦」。第一次採草莓的幼兒園獨角仙班鄭予暄略顯失望地說，草莓很紅也很香，好想要馬上吃，但是老師說「不可以」。

三年級賴巧玲收穫豐碩，採了滿滿一盒還滿出來，她說，以前跟家人來採草莓，媽媽一再交代「不要採太多」，今天跟媽媽、妹妹一起來，可以自備3個盒子，採果不用一直踩剎車。帶孫子來採果的阿嬤陳春鶴說，孫子期待已久，除前晚準備好採果工具，一大早就整裝待發，難得跟全校一起採果，留下美好回憶。

附幼主任李介慈表示，校外教學有安排去赤腳ㄚ、大木塊生態農場等地，第一次帶孩子們來採草莓，特別規劃「草莓學程」，包括在校內事先教導孩子認識草莓的匍匐莖、小白花及果實等，接著指導採果技巧，之後還有烹飪課程，草莓果醬、鬆餅及草莓勞作。

「謝謝草莓爺爺！」小朋友們難得到草莓園上課，不忘感謝果農許明興免費開放果園。校長周文杰表示，該校本學期推動亮點生態教育計劃，結合社區特色教學農場，透過草莓專家教學，讓親師生認識草莓生長情形，非常謝謝果農許明興讓孩子們認識草莓產業。

(中時)