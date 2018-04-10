潭子草莓果園免費開放 學童採果樂翻天

新興國小親師生總動員，到草莓世界觀光果園採果。（王文吉攝）

友善列印
中時
小朋友迫不及待，拿出小剪刀「喀擦、喀擦」，親自採收鮮紅欲滴的草莓。（王文吉攝）
幼兒園小朋友開心體驗採果樂趣，自備容器裝滿鮮紅草莓。（王文吉攝）
新興小學國小部及幼兒園近草莓世界戶外教學，親師生總動員體驗採果樂趣。（王文吉攝）
謝謝草莓爺爺！三年級賴巧玲以前採果要節制，因為果農免費開放採摘，收穫滿到盒子裝不下。（王文吉攝）

佛心草莓園！潭子草莓世界觀光果園種植5公頃草莓，10日上午開放2公頃給鄰近新興國小學童免費「採到飽」，校方並在現場進行「草莓的一生」戶外教學。347位親師生總動員，走路去採草莓，高年級的孩子手腳快，專挑大顆果實下手，不到半小時，都採了滿滿一大籃，估算一個上午狂掃近400斤。

走走走，一起去採草莓！新興國小學童一早到草莓世界體驗採果樂趣，看著紅豔欲滴、香甜可口的草莓，每位學童迫不及待，拿出小剪刀「喀擦、喀擦」。第一次採草莓的幼兒園獨角仙班鄭予暄略顯失望地說，草莓很紅也很香，好想要馬上吃，但是老師說「不可以」。

三年級賴巧玲收穫豐碩，採了滿滿一盒還滿出來，她說，以前跟家人來採草莓，媽媽一再交代「不要採太多」，今天跟媽媽、妹妹一起來，可以自備3個盒子，採果不用一直踩剎車。帶孫子來採果的阿嬤陳春鶴說，孫子期待已久，除前晚準備好採果工具，一大早就整裝待發，難得跟全校一起採果，留下美好回憶。

附幼主任李介慈表示，校外教學有安排去赤腳ㄚ、大木塊生態農場等地，第一次帶孩子們來採草莓，特別規劃「草莓學程」，包括在校內事先教導孩子認識草莓的匍匐莖、小白花及果實等，接著指導採果技巧，之後還有烹飪課程，草莓果醬、鬆餅及草莓勞作。

「謝謝草莓爺爺！」小朋友們難得到草莓園上課，不忘感謝果農許明興免費開放果園。校長周文杰表示，該校本學期推動亮點生態教育計劃，結合社區特色教學農場，透過草莓專家教學，讓親師生認識草莓生長情形，非常謝謝果農許明興讓孩子們認識草莓產業。

(中時)

大鵬灣遊艇活動 4月14日起免費搭… 罕見「台灣民主國」護照 彰基特…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。