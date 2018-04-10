罕見「台灣民主國」護照 彰基特展看得到

早年英國宣教士的台灣民主國護照。（陳志祥翻攝）

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台灣早期的痲瘋村。（陳志祥翻攝）
蘭大衛取自太太身上皮膚移植到這位小孩的腿上。（陳志祥翻攝）
蘭大衛招收的第一批學生。（陳志祥翻攝）
蘭大衛兒子蘭大弼的兩個小孩所坐的竹製推車。（陳志祥翻攝）
彰基舉辦「蘭大衛父子兩代情特展」，吸引民眾前往觀賞。（陳志祥攝）

彰化基督教醫院策展的「蘭大衛父子兩代情：從英國到福爾麼沙」特展，當策展人劉耀仁教授介紹在英國發現的早期「台灣民主國護照」，特別強調找到這張護照時，拿在手上手都在發抖！

彰基選在衛福部衛福廊舉辨特展，主要為了創院120周年暨蘭大衛醫生辭世60週年紀念，表彰1895年來台英國蘇格蘭的蘭大衛醫生與梅鑑霧牧師創立彰化基督教醫院，開啟台灣彰化醫療、宣教，同時紀念默默為台灣付出青春生命的宣教士。

彰基副院長劉青山表示，一個故事沒有傳承，故事就到此為止，一個故事沒有一些人挖掘出來，隱藏在裡面沒人知道，一個故事沒有資產和經費補助，它很難實現。

特展有很多都是珍貴的第一手資料，包括台灣首例皮膚移植手術出現在1928年由英國來台行的蘭大衛主刀，從自己太太身上取下皮膚再移植到陌生的台灣小孩。後來這個故事被台灣早期畫家李石樵畫成「切膚之愛」油畫。

彰基院史文物館館長詹麗珠表示，她們多次前往英國蘭大衛醫生、梅鑑霧牧師自小成長的地方、求學的學校，尋訪他們的歷史足跡，更獲得英國聯合歸正教會授權，使用收藏於倫敦亞非學院特藏中心中涵蓋1807年至1970年與台灣有關的史料。

劉耀仁強調，看到很多宣教士在學成績單，都是成績優秀的年輕學生，放棄在英國的大好前程而遠來台醫、傳教，熱誠令人感動，其中第1位在台灣中部行醫的宣教士盧加閔來台2年在嘉義感染傷寒去世，得年25歲9個月，葬於台南。

展場上都是難得一見的歷史文件、手稿及珍貴的玻璃底片，包含罕見的台灣民主國簽發給宣教士的在台旅行護照、彰化痲瘋病療養村、19世紀盲人學校等歷史影像，也有記錄1920年代阿里山林木開採及阿里山森林鐵路的照片，述說宣教士眼中的台灣早年生活點滴。展覽從即日起至6月29日止。

(中時)

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