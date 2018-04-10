曾與被害人有一次性行為？高雲翔聲明吐實

高雲翔涉性侵案今開庭，其妻子董璇稍早現身。（圖／取自高雲翔工作室、新浪娛樂微博）

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中時電子報
高雲翔發聲明駁斥與受害者有一次性行為傳聞。（圖／取自高雲翔工作室微博）

35歲大陸男星「義渠王」高雲翔先前驚傳在澳洲與製片王晶涉嫌性侵華裔女編劇被捕，今(10日)該案開庭，上午陸媒傳出高雲翔疑與被害者有過一次性行為，稍早高雲翔工作室發聲明駁斥，指高雲翔律師在庭上是用英文表示：「控方律師必須證明雙方有過一次性行為，才能定罪」，否認網上傳言。

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高雲翔在澳洲涉性侵案今上午開庭，稍早法院再次拒絕高雲翔方面的保釋請求，對此，高雲翔發出聲明澄清：「因為中國和澳大利亞之間沒有引渡協議，我們理解法官這個擔心，高雲翔先生自始至終強烈否認任何指控，並已委請律師盡快依法向最高法院提出保釋申請」。

稍早部分大陸媒體爭相報導，有記者在庭審時聽到「被告人高雲翔與被害人有過一次性交」等字句。對此，工作室說明，高雲翔的律師當庭表述的內容是：「控方律師必須證明雙方有過一次性行為，才能定罪」，強調網路報導並非事實，並譴責相關媒體與網路用戶斷章取義散佈虛假信息的行為。

而據《新浪娛樂》報導，法院表示：「如果兩個被告任何一人逃到中國，目前無任何機制能確保被告回澳洲接受審判」，駁回高雲翔保釋要求。而律師再提出3點強調保釋並無危險性，一是高雲翔是名人，逃跑對他職業生涯造成重大影響；二是在10頁證詞中，第8頁說明王晶對受害者的傷害，但與高有關的內容僅在第10頁的兩、三行；三是證詞中並未指出受害者的瘀青是高造成，也無證據證明高在進房前與受害者有過互動，甚至威脅行為；四是因驗證DNA需18個月，高雲翔方面願意提出最高保釋金，也願意帶電子腳鐐，但上述要求仍遭法院駁回。

(中時電子報)

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