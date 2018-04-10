無黨籍徐定禎參選苗栗縣長 藍綠無黨籍都相挺

2018年04月10日 13:33 中時 陳慶居

徐定禎數度向吳宜臻致意，感謝她禮讓成全大局。（陳慶居攝）

國民黨大老陳運棟（右二）與議長太太張淑芬，分別以老師和表嫂身分相挺，會中受矚目。（陳慶居攝）

無黨籍現任頭份市長徐定禎，10日首度舉行參選下屆苗栗縣長記者會，有不少藍、綠及無黨籍的重量級人士到場相挺，徐會中數度感謝中辦副執行長吳宜臻的禮讓，也象徵綠營內部整合成功。徐強調，首波政見要恢復免費營養午餐，讓民眾有感，當選後如果沒履行承諾就辭職。

記者會有民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿及各級民代，前國策顧問李喬、前國代陳運棟、議長游忠鈿妻子張淑芬，及無黨籍苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明等多人出席。

其中陳運棟為國民黨大老，張淑芬也是國民黨籍，積極準備投入下屆議員選戰，兩人分別以徐定禎老師和表嫂身分出席，成了會中矚目的「指標人物」。縣黨部主委林祥川表示，會進一步了解後再行處置。

在民進黨禮讓徐定禎之前，前立委、現任中辦副執行長吳宜臻也是主要人選，幾經協調斡旋後，確定由徐為綠營披戰袍。吳會中表示，過程有許多轉折，面對苗栗這個艱困選區，有了「成功不必在我」的共識，也說服她的支持者攜手整合，期待能翻轉苗栗拿下縣長寶座。

徐定禎至少2次感謝吳宜臻的禮讓，他並指縣政近3年來有停滯現象，他會拿出最大善意與誠意，為苗栗人找回尊嚴與光榮感，而第一個更見就是要恢復免費營養午餐，將來當選後，如果說到做不到，也會辭職謝罪。

(中時)