孫安佐條款？YouTube：4／20起禁發佈槍枝影片

YouTube自4月20日起，禁止發布槍枝販賣、展示槍枝配件、教導自製槍械影片。（資料照片/張妍溱翻攝）

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中時電子報
/綜合報導

今年全美校園爆發多起槍擊事件，YouTube宣布，決定加強處理槍枝相關內容，4月20日起禁止發布槍枝販賣、展示槍枝配件、教導自製槍械等影片，民眾若看到YouTube某部影片有違反此政策可檢舉。

綜合媒體報導，YouTube決定加強槍枝相關內容處理政策，4月20日起，不允許發布內容計有3種，如下:

一為意圖直接銷售槍枝或特定槍枝配件，或是提供銷售此類物品的網站連結，

二為禁止提供製造槍枝、彈藥、高容量彈匣、自製消音器/抑制器或特定的槍枝配件的操作說明，也包含如何將槍枝改造為自動武器或可模擬自動射擊武器等相關說明。

三為不得向使用者示範如何組裝上述的配件或改造槍枝。

若民眾認為YouTube某部影片違反政策，可在要檢舉的影片播放器下方，點選「更多」，在下拉式選單中選取「檢舉」，針對要檢舉的影片，選擇一個最合適的違規理由。

如果能提供額外細節 ，例如影片中呈現不當內容的時間戳記或是說明違規原因，YouTube 審查小組將可更瞭解影片實際情況。

由於有部分網友聯想此是「安佐條款」，YouTube澄清新政策早在孫安佐事件爆發前就公布。

此外，美國知名網路論壇「Reddit」也宣布禁止在論壇上交易槍枝以及槍械的周邊商品。

(中時電子報)

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