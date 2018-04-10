精度達1米內 陸北斗導航5月和美GPS較勁

中國3月30日在西昌衛星發射中心用長征3號乙運載火箭，以「一箭雙星」方式，成功發射第30、31顆北斗導航衛星。（西昌衛星發射中心）

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中時電子報

中國大陸至今已發射31顆北斗衛星，今年底前將發射18顆北斗3號組網衛星，覆蓋「一帶一路」沿線國家和地區，以組成強大的衛星網。

據中國證券報10報導，北斗地圖APP將在5月1日上線，導航可精確到1公尺以內，可望開啟大規模商用時代。屆時北斗導航系統將大顯身手，與美國全球衛星定位系統（GPS）展開競爭。

中國衛星導航定位協會諮詢中心主任李東航說，大陸衛星導航與位置服務產業2017年總體產值超過人民幣2,500億元（近1.2兆台幣），而其中北斗產業產值接近1,000億元（近4,630億台幣）。

李東航說，按照計畫，下半年基本上每月都有北斗衛星發射。而今年發射的18顆衛星，用以增強全球覆蓋性，到2020年時，將形成完整的北斗全球覆蓋衛星系統。

李東航說，北斗在交通運輸，農業與智慧城市等領域的應用值得關注，而下一步將把北斗系統應用到汽車市場。

此外，北斗的大眾應用市場更廣闊，包括手機或車載設施的應用。

據日本經濟新聞網先前報導，在軍民融合的研發政策下，中國自製「北斗衛星導航系統」的定位精度將大幅提高，具備匹敵美國全球定位系統（GPS）和歐洲版GPS「伽利略」（Galileo）的精度。而目標是到2020年覆蓋全世界，在全球衛星定位系統取得2成市佔率。

然而，猶如美國的GPS般，北斗導航衛星最令人矚目的，卻是軍事上的廣泛運用。中國國新辦2011年舉行「北斗衛星導航系統試運行情況」記者會時曾透露，北斗在國防上的應用，能使作戰效能提高100-1000倍，作戰費效比提高10-50倍，大幅提高國防能力，並減少國防經濟的負擔。而《環球時報》也曾指出，北斗導航系統能與其他衛星、無人機，以及相關技術搭配使用，協助追蹤航行在海上的大型艦船，並引導反艦導彈，或其他打擊武器對目標進行精準攻擊。

(中時電子報)

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