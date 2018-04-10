改革開放40年 習近平在博鰲宣示要幹的十件事是什麼？

2018年04月10日 13:47 旺報 徐維遠

大陸國家主席習近平10日在博鰲亞洲論壇2018年年會開幕式演講中向世界明確表態：中國開放的大門只會越開越大。針對中國下一步擴大對外開放，習近平在主旨演講中宣佈要做的10件事以及3點希望。

根據《人民日報》客戶端報導，十件事是：

1、去年年底宣佈的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大舉措要確保落地。

2、加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。

3、下一步要盡快放寬外資股比限制，特別是汽車行業外資限制。

創造更有吸引力的投資環境

4、加強同國際經貿規則對接，增強透明度，強化產權保護，堅持依法辦事，鼓勵競爭、反對壟斷。

5、今年上半年，將完成修訂外商投資負面清單工作，全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度。

6、今年，將重新組建國家知識產權局，完善執法力量，加大執法力度，把違法成本顯著提上去，把法律威懾作用充分發揮出來。

7、鼓勵中外企業開展正常技術交流合作，保護在華外資企業合法知識產權。

主動擴大進口

8、今年，將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他產品進口關稅。

9、努力增加人民群眾需求比較集中的特色優勢產品進口，加快加入世界貿易組織《政府採購協定》進程。

10、今年11月，將在上海舉辦首屆中國國際進口博覽會。這是個大平台，今後要年年辦下去。這不是一般性的會展，而是主動開放市場的重大政策宣示和行動。

此外，習近平還提出了3點希望：希望外國政府加強對中國知識產權的保護。

中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常項目收支平衡。

希望發達國家對正常合理的高技術產品貿易停止人為設限，放寬對華高技術產品出口管制。

如何落實這些重大開放舉措？習近平承諾，所宣佈的這些對外開放重大舉措，我們將盡快使之落地，宜早不宜遲，宜快不宜慢，努力讓開放成果及早惠及中國企業和人民，及早惠及世界各國企業和人民。

(旺報)