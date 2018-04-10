不再禮讓柯P？呂秀蓮曝：蔡知是養虎為患 已開始調整

呂秀蓮(右)接受媒體人黃光芹專訪。(POP radio製作單位提供)

友善列印
中時

扁日前爆料蔡英文總統已承諾繼續禮讓北市長柯文哲，對此，前副總統呂秀蓮剛剛表示，過去蔡英文一直受到一種說法影響，也就是「2018把柯文哲綁在台北市，2020就不會挑戰蔡英文」，直到最近才恍然大悟，發覺讓柯連任形同養虎為患，一當選就會立即挑戰2020總統，愈想愈不對，才在昨天決定要好好面對、處理台北市。

扁日前透過「新勇哥物語」指稱，蔡英文與柯文哲夫婦在今年農曆年節期間已在總統官邸會面，雙方並已達成合作承諾，也就是民進黨不會推派台北市長候選人，而是繼續支持第三勢力的柯文哲。直到昨天，蔡英文在接受媒體專訪時強調，目前仍未有定論，未來會再找基層里長、黨內意見領袖共商，不會黨主席自己拍板。

呂秀蓮：蔡英文若禮讓柯P 我堅持到底的正當性就更強

對此，呂秀蓮剛剛表示，蔡英文會這樣做是蠻正常的，因為民進黨在南部幾個地方的初選沒處理好，裂痕已經造成，所以對雙北一定會很謹慎。如今，新北市已處理得差不多，接下來就是開始重視台北市，「總統昨天的講話蠻接地氣得，跟過去黨中央牛頭不對馬嘴、完全沒有邏輯性差很多」。

呂秀蓮說，過去蔡英文受到一種說法影響，也就是「2018把柯文哲綁在台北市，2020就不會挑戰蔡英文」，直到最近才恍然大悟，發現如果讓柯文哲連任就是養虎為患，翅膀更硬，一定會立即挑戰2020；加上現在綠營在幾個縣市也不是很穩，黨內初選又傷痕累累，愈想愈不對，「她(蔡英文)有感覺到所以開始有調整」。

被問到蔡英文是否已與柯文哲會面並做出承諾，呂秀蓮說，「我想阿扁講出來的是事實」，且蔡英文也沒否認；可是即便承諾，還是可以不一樣，就像昨天蔡英文說要開始面對現實，決定開始接地氣，「過去就過去了，期待未來還是可以改變」。

(中時)

遭踢爆赴陸兼課 內政部長葉俊榮… 呂秀蓮：蔡英文若禮讓柯P 我堅持…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。