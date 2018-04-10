不再禮讓柯P？呂秀蓮曝：蔡知是養虎為患 已開始調整

2018年04月10日 13:21 中時 朱真楷

扁日前爆料蔡英文總統已承諾繼續禮讓北市長柯文哲，對此，前副總統呂秀蓮剛剛表示，過去蔡英文一直受到一種說法影響，也就是「2018把柯文哲綁在台北市，2020就不會挑戰蔡英文」，直到最近才恍然大悟，發覺讓柯連任形同養虎為患，一當選就會立即挑戰2020總統，愈想愈不對，才在昨天決定要好好面對、處理台北市。

扁日前透過「新勇哥物語」指稱，蔡英文與柯文哲夫婦在今年農曆年節期間已在總統官邸會面，雙方並已達成合作承諾，也就是民進黨不會推派台北市長候選人，而是繼續支持第三勢力的柯文哲。直到昨天，蔡英文在接受媒體專訪時強調，目前仍未有定論，未來會再找基層里長、黨內意見領袖共商，不會黨主席自己拍板。

對此，呂秀蓮剛剛表示，蔡英文會這樣做是蠻正常的，因為民進黨在南部幾個地方的初選沒處理好，裂痕已經造成，所以對雙北一定會很謹慎。如今，新北市已處理得差不多，接下來就是開始重視台北市，「總統昨天的講話蠻接地氣得，跟過去黨中央牛頭不對馬嘴、完全沒有邏輯性差很多」。

呂秀蓮說，過去蔡英文受到一種說法影響，也就是「2018把柯文哲綁在台北市，2020就不會挑戰蔡英文」，直到最近才恍然大悟，發現如果讓柯文哲連任就是養虎為患，翅膀更硬，一定會立即挑戰2020；加上現在綠營在幾個縣市也不是很穩，黨內初選又傷痕累累，愈想愈不對，「她(蔡英文)有感覺到所以開始有調整」。

被問到蔡英文是否已與柯文哲會面並做出承諾，呂秀蓮說，「我想阿扁講出來的是事實」，且蔡英文也沒否認；可是即便承諾，還是可以不一樣，就像昨天蔡英文說要開始面對現實，決定開始接地氣，「過去就過去了，期待未來還是可以改變」。

(中時)