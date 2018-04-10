賴揆參加濁水溪揚塵防制 雲林植樹宣示經費無上限

賴揆參加濁水溪揚塵防制，雲林植樹宣示決心。（張朝欣攝）

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行政院長賴清德10日率領中央相關部會，前往雲林縣參加「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」活動，提出「水利」、「造林」、「防災應變」3大架構，並與民眾共同植樹，強調揚塵防制經費無上限。

行政院為解決濁水溪揚塵問題，上個月成立跨部會小組，並於雲林縣二崙鄉自強大橋旁舉行治理平台會議，為了解實施成效，10日行政院長賴清德率水利署、環保署、農委會等中央相關部會官員，前往濁水溪雲林麥寮段會勘，雲林縣長李進勇等人也共同與會。

賴清德表示，「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，包含「水利」、「造林」、「防災應變」3大架構，目前已有初步成果，包含綠覆蓋、水覆蓋等，合計已達1500至1600公頃覆蓋面積。

賴清德強調，除了揚塵防治平台的建立，為徹底解決揚塵問題，目前行政院先編列10億元，但不是10億元用完就沒了，揚塵防制沒有經費上的限制，必需長期抗戰才能解決問題。

現場在賴揆帶領下，各相關部會與雲林縣政府、彰化縣政府等公部門代表協同在地民眾，一起手植適合現地的樹種，打造更有效益的防風林。

環保署長李應元表示，雲林台西地區因地形關係，易受大陸沙塵暴及東北季風影響，環保署除了協調各部會及地方共同執行揚塵防制，另也預測隔日崙背或麥寮測站懸浮微粒，供水利署中區水資源局調節參考。

水利署長賴建信說，水利單位負責河川揚塵防制工法、河川灘地管理與稻草覆蓋、集集攔河堰水情調節，並於堤防前種植防風林、培育植栽、現地植草等，未來將持續進行濁水溪上游整治。

(中時)

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